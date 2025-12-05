Chính trị

Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng sâu rộng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác của khu vực và trên thế giới và mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương sâu rộng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. (Ảnh: BQP)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro. (Ảnh: BQP)

Nhân chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản, đồng chủ trì Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác của khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp, vui mừng chứng kiến, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được thúc đẩy, đạt được những bước tiến quan trọng.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro chia sẻ sâu sắc với Việt Nam trước những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra, hy vọng Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động và ổn định cuộc sống của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác của khu vực và trên thế giới. (Ảnh: BQP)

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Koizumi Shinjiro đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, tại phiên Đối thoại 2+2 lần thứ nhất vừa diễn ra, Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước sau 2 năm nâng cấp quan hệ và đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vui mừng chứng kiến, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được thúc đẩy, đạt được những bước tiến quan trọng. Lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng, quân đội, lực lượng phòng vệ hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau và tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương; hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh… được hai bên quan tâm, thúc đẩy, triển khai một cách thiết thực.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Quốc phòng Nhật Bản dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như rà phá bom mìn dưới nước, y học dưới nước, cứu nạn đường không, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh biển… Bên cạnh đó, lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh luôn được hai bên coi trọng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Bộ trưởng Koizumi Shinjiro tiếp tục có tiếng nói với Bộ Ngoại giao, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy nội dung hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là các dự án rà phá bom mìn, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ tẩy độc dioxin...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ ba, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tham dự của Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ, các doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản và đặc biệt là cá nhân Ngài Bộ trưởng.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng chuyển lời của Bộ trưởng, Đại tướng Phan Văn Giang mời Bộ trưởng Koizumi Shinjiro thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Bộ trưởng Koizumi Shinjiro bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực truyền thống và những lĩnh vực mới, hai bên có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu, trong đó, Nhật Bản sẵn sàng hợp tác về công nghiệp quốc phòng với Việt Nam ; đồng thời cho biết rất mong muốn có chuyến thăm Việt Nam trong thời gian gần nhất.

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kano Koji, đã ký Ý định thư về hợp tác đào tạo và Bản Ghi nhớ về cứu hộ, cứu nạn. Đây là những văn kiện quan trọng, thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả quan hệ quốc phòng của hai bên thời gian tới./.

