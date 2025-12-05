Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ ba vào chiều 25/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo: “Từng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường phải sẵn sàng tâm thế phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển” - đây là kim chỉ nam cho hoạt động của các xã, phường thành phố Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với phương châm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị Nhà nước, tạo không gian phát triển mới, đẩy mạnh cải cách hành chính… các cấp chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với người dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi từ tính ưu việt của bộ máy chính quyền “vì nhân dân phục vụ”.

Bài 1: Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương trên toàn quốc chỉ còn cấp tỉnh, thành phố và cấp phường, xã.

Trong số đó, cấp tỉnh, thành phố tập trung vào định hướng vĩ mô, điều phối, quy hoạch; còn cấp phường, xã được trao quyền tự chủ cao hơn để xử lý công việc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, giảm bớt trung gian.

Trên cơ sở đó, các Nghị quyết của Đảng được cấp xã, phường triển khai trực tiếp tới người dân, tăng hiệu quả công việc và người dân, doanh nghiệp là những người trực tiếp được hưởng lợi.

Kỳ vọng xóa “điểm đen” rác thải

Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ 5 vấn đề của Thủ đô vẫn còn tồn tại, hạn chế gồm trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, ùn tắc giao thông và an toàn thực phẩm.

Liên quan đến các vấn đề nêu trên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải tập trung khắc phục ngay, triển khai những giải pháp trước mắt để xử lý các vấn đề bức xúc đó, không để phức tạp hơn và phải giảm dần.

Thực hiện chỉ đạo này, nhằm mục tiêu xóa “điểm đen” rác thải, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 69/2025/QĐ-UBND quy định từ ngày 1/12/2025, toàn bộ 30 gói thầu vệ sinh môi trường trước đây do cấp quận, huyện quản lý được chuyển giao nguyên trạng về cho 126 xã, phường trực tiếp làm chủ đầu tư.

Như vậy, trong việc xử lý rác thải, từng xã, phường trở thành chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện từ khối lượng, chất lượng đến tiến độ thu gom.

Người dân trên địa bàn trực tiếp được hưởng lợi, sống trong một môi trường trong lành từ sự “tích cực, có trách nhiệm” của chính quyền sở tại.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật quản lý, mà là sự định vị lại vai trò của chính quyền cơ sở trong bài toán môi trường. Từ chỗ chỉ phối hợp, nay xã, phường trở thành đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện, từ giám sát chất lượng, nghiệm thu khối lượng đến thanh toán kinh phí.

Với việc phân cấp quản lý này, Hà Nội đã chỉ "rõ việc, rõ trách nhiệm” đến từng địa bàn phát sinh rác, sau đó thành phố sẽ tăng cường công tác hậu kiểm. Xã, phường nào để tồn đọng rác, gây ô nhiễm kéo dài sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố, không còn chuyện đùn đẩy trách nhiệm lên cấp quận, huyện như trước.

Ngay sau khi tiếp nhận khối lượng duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn 2026-2030, các xã, phường phải khẩn trương lập dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đặt hàng theo đúng quy định. Nếu chậm trễ, nguy cơ gián đoạn thu gom rác hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi xã, phường là chủ đầu tư, mọi vấn đề tồn tại về rác thải, mùi hôi, nước rác rò rỉ, điểm tập kết không hợp lý… sẽ được người dân phản ánh trực tiếp tới chính quyền cơ sở.

Theo các chuyên gia môi trường, việc thành phố Hà Nội phân cấp quản lý vệ sinh môi trường lần này đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý. Cấp xã, phường được trao nhiều quyền hơn, đi kèm là trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Là lãnh đạo địa phương trực tiếp tiếp quản nhiệm vụ này, ông Lê Hồng Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho rằng đây là chủ trương hết sức đúng đắn và cần được triển khai càng sớm càng tốt.

“Chính quyền phường Hồng Hà hoàn toàn có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ này. Với đặc thù là địa bàn đông dân cư, có chợ đầu mối hoa quả hoạt động suốt ngày đêm… chúng tôi chủ trương sẽ triển khai thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải tổ chức theo đặc thù từng khu vực, trong đó có tính đến bài toán kinh tế khi xử lý các loại rác thải vô cơ, các phế liệu có thể tái chế. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ chú trọng tới công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động phân loại rác thải tại nguồn, hợp tác đổ rác thải theo giờ, có ý thức giữ gìn vệ sinh ngay tại khu vực mình sinh sống,” ông Lê Hồng Thắng nhấn mạnh.

Bốn tháng, xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ

Sau gần 4 tháng thành lập sau sáp nhập đơn vị hành chính, ngày 24/10, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức giải tỏa, tháo dỡ, tiếp nhận bàn giao mặt bằng của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội tại địa chỉ số 25 phố Lạc Trung để thi công thực hiện dự án Kết nối đường qua Công ty xe Bus với dự án 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy (đoạn từ phố Lạc Trung qua Chung cư 25 Lạc Trung đến cuối ngõ 559 Kim Ngưu).

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy huy động đông lực lượng tham gia giải tỏa mặt bằng dự án giao thông nối với đường Vành đai 2. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Theo ông Vũ Văn Hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, thực hiện Chương trình 04 (thuộc 7 Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Đảng bộ phường Vĩnh Tuy khóa 1, nhiệm kỳ 2025- 2030) với nội dung: “Rà soát, thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch đô thị, nguồn lực đất đai nhằm thúc đẩy thực hiện nhanh các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; phát triển hạ tầng đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan thuộc hệ thống chính trị phường,” Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này, kế thừa nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng (cũ) triển khai từ năm 2023.

Đây là dự án do Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư, có ý nghĩa kết nối hệ thống hạ tầng xã hội, góp phần giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Vành đai 2.

Dự án kết nối đường qua Công ty xe Bus với dự án 423 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy) có tổng mức đầu tư hơn 83 tỷ đồng, với quy mô xây dựng tuyến đường dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến giao với phố Lạc Trung, điểm cuối tuyến giao với dự án 423 Minh Khai.

Tuyến đường có mặt cắt ngang nền 13,5m, hè 2x3m; kết cấu các lớp móng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và kết cấu mặt đường bằng 2 lớp thảm bê tông nhựa nóng.

Quá trình triển khai, dự án bị chậm tiến độ do một số hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong Chung cư 25 Lạc Trung không đồng tình và có đơn khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung liên quan đến ranh giới thu hồi đất, chỉ giới thực hiện dự án.

Ngày 24/9/2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra phán quyết bác toàn bộ nội dung khởi kiện của những cư dân này và Ban quản trị Chung cư 25 Lạc Trung; đồng thời xác định các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện trong vụ án này là phù hợp pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy khẳng định yêu cầu giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ dự án để kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ lợi ích cộng đồng là hết sức cấp bách.

Dự án được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân trong khu vực và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân phường quyết tâm chỉ đạo các đơn vị hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025, để phục vụ giao thông thuận lợi trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới.

Là người dân sống trong khu vực này, bà Lã Thị Phương Thảo, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 15 - phường Vĩnh Tuy đánh giá, dự án giao thông kết nối giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung là công trình phục vụ lợi ích cộng đồng.

“Tôi thấy việc triển khai dự án kết nối đường qua Chung cư 25 Lạc Trung đến ngõ 559 Kim Ngưu tạo rất nhiều thuận lợi, nâng cao đời sống người dân, nhất là vào giờ cao điểm sẽ hạn chế được việc tắc đường dẫn đến trễ giờ học, chậm giờ đi làm. Chúng tôi rất cảm ơn cấp ủy, chính quyền phường và những đơn vị liên quan đã nỗ lực triển khai dự án để người dân chúng tôi được hưởng thụ giá trị sử dụng mà dự án mang lại,” bà Lã Thị Phương Thảo bày tỏ.

Bỏ qua cấp trung gian, các chương trình triển khai Nghị quyết của Đảng được cấp chính quyền sát dân, gần dân, hiểu dân nhất trực tiếp thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận hành chính quyền tại địa phương.

Đó là bước chuyển quan trọng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, người dân là nhân vật trung tâm, trực tiếp được hưởng thụ những ích lợi từ giá trị nhân văn trong các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng mang lại./.

