Tổng Bí thư: Việt Nam-Belarus cần tiếp tục tận dụng các tiềm năng, dư địa

Ngày 3/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Belarus A. Volfovich đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 1- 4/12.

Chào mừng ông A. Volfovich và Đoàn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus.

Tổng Bí thư nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về cuộc hội đàm thực chất, hiệu quả với Tổng thống A. Lukashenko trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus tháng 5 vừa qua, đề nghị ông A. Volfovich chuyển lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Belarus đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn đến những người dân Việt Nam chịu thiệt hại do cơn bão số 10 và 14 gây ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đã được thử thách qua thời gian, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và dựa trên cơ sở tin cậy chính trị, là nền tảng để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hai nước là tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, làm phong phú các nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược thông qua các dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu như kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, cũng như các lĩnh vực mới như AI, blockchain, an ninh mạng… vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, Tổng Bí thư hoan nghênh nỗ lực của các cơ quan chức năng hai nước trong thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quan trọng này, phù hợp với các thỏa thuận giữa hai bên, phù hợp với luật pháp mỗi nước và luật pháp quốc tế, đối phó hiệu quả với các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước.

Về quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua, trong đó có việc mở đường bay thẳng Minsk-Phú Quốc ngày 12/10/2025 và kim ngạch thương mại trong 9 tháng của năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Hai bên không thể hài lòng với kim ngạch ở mức trăm triệu USD mà cần tiếp tục tận dụng các tiềm năng, dư địa, không ngừng đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xuất nhập khẩu để người dân hai nước biết và sử dụng những mặt hàng nổi tiếng của nhau, qua đó nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương.

Tổng Bí thư đánh giá cao các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước ở các cấp, các kênh thời gian qua, thể hiện quan hệ tin cậy và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Sau chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Belarus đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội cuối tháng 10 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thư ký Hội đồng An ninh Belarus đã chuyển tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống A. Lukashenko, báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an và các cuộc trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức khác, bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của phía Việt Nam dành cho Đoàn.

Thư ký Hội đồng An ninh A. Volfovich chúc mừng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định nhân dân Việt Nam anh hùng, yêu nước và cần cù, sáng tạo sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra, đưa Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, hùng cường ở khu vực và trên thế giới.

Ông A. Volfovich cảm ơn Tổng Bí thư đã luôn quan tâm, chỉ đạo và có những đóng góp cụ thể cho quan hệ hai nước; cho rằng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương, tạo xung lực và đòn bẩy để hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á, nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra.

Ông A. Volfovich khẳng định Hội đồng An ninh Belarus sẽ tích cực đóng góp vào triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Belarus ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng đã đề nghị ông A. Volfovich chuyển lời chào và thăm hỏi tới Tổng thống A. Lukashenko và các lãnh đạo khác của Belarus, mời Tổng thống thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp./.

