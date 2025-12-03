Mở rộng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Belarus

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich và ký kết Ý định thư hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh quốc gia Belarus.

Chào mừng Đoàn đại biểu Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh, quốc phòng, khoa học-công nghệ, kinh tế, giáo dục-đào tạo, giao thông, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết về hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Belarus thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả văn bản thỏa thuận đã ký kết; duy trì tiếp xúc, trao đổi thông tin, truyền tải thông điệp liên quan đến các vấn đề về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng; phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước kết quả tích cực của Phiên tham vấn lần thứ nhất do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Thư ký Neverovsky Alexander Viktorovich đồng chủ trì diễn ra ngày 2/12, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh hai bên đã trao đổi quan điểm của nhau về tình hình an ninh thế giới và khu vực trên tinh thần cởi mở, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực an ninh thông tin và an ninh mạng, qua đó đã thống nhất được một số phương hướng hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Trước tình hình thế giới và các khu vực đang thay đổi nhanh chóng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Belarus, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Belarus và Lộ trình phát triển hợp tác giai đoạn 2026-2028 sau khi ký kết.

Phía Belarus tăng cường hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực công nghiệp an ninh; duy trì và làm sâu sắc hơn các cơ chế đối thoại an ninh, khuyến khích các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan an ninh, cảnh sát hai bên...

Về hợp tác trực tiếp giữa Bộ Công an Việt Nam với Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; thường xuyên tham vấn ý kiến, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương…

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Thư ký Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich cùng các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký, nhất là “Ý định thư hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký Nhà nước Hội đồng An ninh quốc gia Belarus về việc thành lập Nhóm công tác nhằm mở rộng và tăng cường hoạt động hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật”; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực an ninh phi truyền thống như phòng chống tội phạm công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chuyển giao các phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành và lĩnh vực khác mà hai bên có nhu cầu, tiềm năng; thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công tác trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn…

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich khẳng định, hợp tác về an ninh giữa Hội đồng An ninh quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật Belarus với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở Ý định thư được ký kết, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống khủng bố; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm mạng; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cũng như các lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu…

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich đã ký kết “Ý định thư hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus”, khẳng định cam kết của hai bên trong việc tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh ở mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới./.

