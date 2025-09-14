Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á

Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Aleksandrovich Sivak khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Belarus đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tham dự sự kiện kỷ niệm có khoảng 400 khách mời. Về phía Chính phủ Belarus, ngoài Phó Thủ tướng Anatoly Aleksandrovich Sivak còn có đại diện lãnh đạo hai viện Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương.

Cùng tham dự còn có các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Minsk cùng cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Belarus.

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của các chuyên gia, quân nhân Belarus, từng tham gia hỗ trợ Việt Nam trong những năm chiến tranh.

Thay mặt Chính phủ Belarus, Phó Thủ tướng Anatoly Aleksandrovich Sivak bày tỏ niềm tự hào khi cùng ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, trong đó Belarus (từng là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây) đã có nhiều đóng góp.

Phó Thủ tướng trân trọng tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước, được tiếp tục vun đắp qua hoạt động giao lưu sôi động ở các cấp, kể cả cấp cao, sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và nhất là các hoạt động "ngoại giao nhân dân."

Ông đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Belarus hồi tháng 5 vừa qua và việc ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus là một cột mốc lịch sử, thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao, đã đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng cam kết Belarus sẽ nỗ lực tối đa để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, vì lợi ích và phồn vinh của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Minsk ngày 11/9, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung đã ôn lại thời khắc lịch sử 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là nguồn sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam vượt qua gian khổ, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết của bạn bè quốc tế, trong đó có Belarus. Ông cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus tháng 5/2025, đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược, đã mở ra giai đoạn phát triển mới.

Chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Belarus. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus cung cấp)

Đông đảo bạn bè Belarus bày tỏ tình cảm gắn bó, chung vui kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại chiêu đãi trọng thể, cộng đồng người Việt Nam tại Belarus đã giới thiệu nhiều tiết mục văn nghệ cùng nền ẩm thực truyền thống độc đáo của dân tộc. Đặc biệt, phần thể hiện Quốc ca Việt Nam và Belarus của các em học sinh là con em người Việt sinh ra và lớn lên tại Belarus cùng tiết mục múa “Vòng quanh Việt Nam” đã tạo không khí xúc động, vui tươi, chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus tổ chức triển lãm về đất nước, con người Việt Nam và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trước đó, Đại sứ quán đã gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong khi Hội Hữu nghị Belarus cũng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Ngôi nhà Hữu nghị của Belarus với các dân tộc./.

Củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Belarus Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt của Belarus tại khu vực châu Á, một động lực tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.