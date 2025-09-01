Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó với Belarus

Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Cộng hòa Belarus Igor Sergeyenko và Đoàn đại biểu Belarus sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Đoàn đại biểu Hạ viện Belarus do Chủ tịch Igor Sergeyenko dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm; bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô, trong đó có nhân dân Belarus, dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó Việt Nam-Belarus; mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Belarus có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học-công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Belarus ủng hộ việc thúc đẩy tăng cường tiếp xúc, trao đổi, hợp tác ở cấp cao và các cấp, nhất là trên kênh nghị viện nhằm hỗ trợ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống Belarus thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam trong thời gian tới.

Bày tỏ khâm phục và chúc mừng sự phát triển vượt bậc cùng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko nhấn mạnh ý nghĩa to lớn và quan trọng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; khẳng định, với lịch sử quan hệ lâu dài và tin cậy, gắn bó, trải qua nhiều thử thách, Belarus luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Belarus thông tin về các dự án hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp, quốc phòng-an ninh; bày tỏ vui mừng và tin tưởng việc hai nước ký Hiệp định miễn thị thực sẽ mở ra những cơ hội to lớn để thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác văn hóa, du lịch, hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Ngài Sergeyenko chuyển Thư của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm lịch sử cấp Nhà nước đến Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm và thiết lập quan hệ lên Đối tác Chiến lược (tháng 5/2025), Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Igor Sergeyenko nhất trí hai bên cần sớm thống nhất Lộ trình phát triển hợp tác 2025-2027 để cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác và tạo cơ sở đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

