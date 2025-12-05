Thông cáo báo chí số 36, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ Sáu, ngày 5/12/2025, ngày làm việc thứ 36, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp): Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tại phiên thảo luận có 31 lượt đại biểu phát biểu, 2 lượt đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: mục tiêu, đối tượng của Chương trình; phạm vi và thời gian thực hiện Chương trình; phân công cơ quan chủ trì; vốn và cơ cấu vốn thực hiện Chương trình; nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình; kinh phí thực hiện Chương trình; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm tính kế thừa, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo; cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; các hợp phần và nội dung chính sách; giám sát, thực hiện Chương trình; cơ chế và giải pháp thực hiện, đánh giá tác động Chương trình;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

1. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 443 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,66% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 439 đại biểu tán thành (bằng 92,81% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,02% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 433 đại biểu tán thành (bằng 91,54% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lý lịch tư pháp bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 441 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,23% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 437 đại biểu tán thành (bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tại phiên thảo luận có 3 lượt đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: hình thức tiếp công dân; việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn; tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại; tổ chức đối thoại; khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính; thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hiệu lực thi hành;…

Kết thúc thảo luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại phiên thảo luận có 7 lượt đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án chuyên biệt; thư ký Tòa án; thẩm phán; tổ chức Tòa án chuyên biệt; thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt; thành phần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; tiếng nói, chữ viết dùng trước Tòa án chuyên biệt; áp dụng pháp luật tại Tòa án chuyên biệt; án phí, lệ phí, chi phí tố tụng tại Tòa án chuyên biệt; phiên tòa sơ thẩm; thù lao, tiền lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ khác; kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất…

Kết thúc thảo luận, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ hai, ngày 8/12/2025, buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể ở Hội trường, nghe các nội dung sau: (1) Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; (2) Tờ trình về 2 nội dung: Bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về các nội dung: (1) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; (2) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; (3) Việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; (4) Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Buổi chiều: Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung: (1) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; (2) Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; (3) Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; (4) Việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành./.

Thông cáo báo chí số 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.