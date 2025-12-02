Thông cáo báo chí số 33, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, ngày 2/12/2025, ngày làm việc thứ 33, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tại phiên thảo luận có 28 lượt đại biểu phát biểu; nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết và hồ sơ báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm yêu cầu; đồng thời, tán thành với nhiều nội dung trong các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau:

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, các đại biểu tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh; mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân; chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế; đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe; đất đai, thuế, tài chính…

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định nhằm thể chế hóa đúng, đủ, bảo đảm tính đột phá của dự thảo Nghị quyết; hoàn thiện các quy định về mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân với lộ trình khả thi; chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế phù hợp; cơ chế khả thi, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế làm nhiệm vụ; chính sách về đất đai, thuế, tài chính; sử dụng có hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp; tổ chức thực hiện bảo đảm rõ ràng, có tính quy phạm, giảm thời gian thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cơ sở y tế; chính sách về đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe.

Một số ý kiến đề nghị đẩy mạnh hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực cho y tế; quan tâm hơn đến phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở dưỡng lão; bổ sung nhiệm vụ chi thực hiện các nội dung của dự thảo Nghị quyết tại dự toán ngân sách nhà nước; quan tâm giải pháp cấp cứu ngoại viện, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe tinh thần; rà soát kỹ nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết với các luật hiện hành bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật; nghiên cứu đề xuất ban hành Luật Y học cổ truyền.

Về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, các đại biểu tập trung thảo luận về: mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể của Chương trình và của các tiểu dự án thuộc Chương trình; xác định rõ nguồn vốn, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn tối thiểu, bảo đảm cân đối vốn hợp lý trong thực hiện 2 mục tiêu quan trọng của Chương trình là chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; quan tâm nguồn vốn cho dân số và phát triển; khả năng huy động nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và tính toán đề xuất mức vốn bố trí ngân sách địa phương; cơ chế, chính sách, giải pháp huy động các nguồn lực xã hội, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước…

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tâm Hùng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu đề nghị rà soát không bố trí nội dung hoạt động tại các tiểu dự án đã được bảo đảm bằng nguồn kinh phí thường xuyên; nghiên cứu cân đối, bố trí thêm nguồn lực khi có điều kiện; nghiên cứu chuyển đổi cách tiếp cận, đặt môi trường sống ở vị trí quan trọng, có các biện pháp, giải pháp đồng bộ nâng cao sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh; tích hợp, lồng ghép, không trùng lặp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia; vốn sự nghiệp; tăng phân cấp cho địa phương; bộ tiêu chí đánh giá; cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành.

Một số đại biểu đề nghị rà soát, điều chỉnh, sắp xếp các dự án, tiểu dự án theo hướng bảo đảm sự liên kết, phù hợp giữa các nhiệm vụ, giải pháp của các tiểu dự án với mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Chương trình và các tiểu dự án có các chỉ số cụ thể, thuận lợi trong kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; mục tiêu, phạm vi, tổng vốn đầu tư, địa điểm, thời gian thực hiện, cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Đầu tư công; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh đáp ứng yêu cầu mới; bảo đảm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng; nghiên cứu thêm cơ chế giải quyết tồn tại trong thanh, quyết toán chi phí bảo hiểm y tế; phát triển y tế kỹ thuật cao, y tế thông minh.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên thảo luận có 17 lượt đại biểu phát biểu; 1 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu đồng tình với sự cần thiết xây dựng Chương trình trong Tờ trình của Chính phủ và nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung sau: mục tiêu thực hiện Chương trình; sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật; sự trùng lặp, kế thừa giữa Chương trình với các chương trình, dự án khác; cơ chế quản lý, điều hành Chương trình; sự chênh lệch vùng miền; đối tượng thụ hưởng, địa điểm, phạm vi, quy mô thực hiện, dự kiến nguồn lực, thời gian thực hiện Chương trình; kinh phí thực hiện Chương trình; các dự án thành phần của Chương trình; cơ chế, giải pháp thực hiện Chương trình; trách nhiệm của Chính phủ trong tổ chức thực hiện Chương trình...

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 3/12/2025, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: nghe 4 Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn và Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận ở Hội trường về báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn (Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung: biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra của 5 nội dung: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Quốc hội thảo luận ở tổ về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng./.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Đại biểu Quốc hội băn khoăn tính khả thi Các đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông có thiết bị triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.