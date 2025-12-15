Multimedia

Thành phố Hà Nội và những danh hiệu lớn của năm 2025

Trong năm 2025, Hà Nội được những tạp chí, trang mạng hàng đầu thế giới về du lịch đánh giá cao, với những danh hiệu như lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Flight Network xếp hạng.

Trong năm 2025, Hà Nội được những tạp chí, trang mạng hàng đầu thế giới về du lịch đánh giá cao, với những danh hiệu như lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới do Flight Network - một trong những công ty du lịch trực tuyến hàng đầu tại Canada xếp hạng.

Hà Nội cũng lọt top danh sách 20 thành phố thân thiện nhất thế giới, dựa trên khảo sát từ người dân địa phương của tạp chí Time Out.

Gần đây nhất, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas vừa công bố Top 100 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới. Trong đó Huế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là các đại diện của Việt Nam được vinh danh trong danh sách này./.

