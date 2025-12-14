Multimedia

Các biến thể của phở và bún lọt Top 100 món sợi ngon nhất thế giới

Tại bảng xếp hạng các món sợi của TasteAtlas 2025/2026, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi đứng thứ hai trên thế giới về số lượng, trong đó có nhiều biến thể từ phở và bún.

Hà Lê
cac-mon-soi-4718.png

Theo Bảng xếp hạng Top 100 món sợi ngon nhất do TasteAtlas công bố trong khuôn khổ giải thưởng TasteAtlas 2025/2026, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi đứng thứ hai trên thế giới về số lượng món sợi được vinh danh, trong đó có nhiều biến thể từ phở và bún./.

(Vietnam+)
#phở trộn #phở bò #bún thịt nướng
