Các biến thể của phở và bún lọt Top 100 món sợi ngon nhất thế giới

Theo Bảng xếp hạng Top 100 món sợi ngon nhất do TasteAtlas công bố trong khuôn khổ giải thưởng TasteAtlas 2025/2026, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi đứng thứ hai trên thế giới về số lượng món sợi được vinh danh, trong đó có nhiều biến thể từ phở và bún./.
Giới thiệu phở Việt Nam với bạn bè Đức đúng vào “Ngày của phở”
Ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cho rằng phở giờ đây là món ăn rất phổ biến tại Đức và trên thế giới, được tất cả các thực khách ưa chuộng và là món ăn tiêu biểu cho ẩm thực Việt Nam tại Đức.