Phở Việt Nam được mô tả tinh tế và sâu lắng trong bảng xếp hạng của TasteAtlas

Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo của các nguyên liệu. Tô phở nóng hổi với bánh phở mềm dai, bên trên là các loại thịt đa dạng như gầu, nạm, tái, gân hoặc bò viên.

Hà Lê
pho-bo-viet-nam.png

Phở bò Việt Nam vừa được Chuyên trang ẩm thực danh tiếng thế giới TasteAtlas xếp thứ 9 trong danh sách 100 món ăn ngon nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo TasteAtlas, sự hấp dẫn của phở bò nằm ở quá trình chế biến kỳ công để tạo nên thứ nước dùng được ví như "linh hồn" của món ăn.

Nước dùng phở truyền thống được ninh hầm tỉ mỉ từ xương ống, thịt bắp, đuôi bò. Để tạo nên tầng hương vị sâu lắng, khó quên, người đầu bếp phải kết hợp khéo léo các loại gia vị khô đặc trưng như quế, hồi, đinh hương, thảo quả và hạt mùi (hạt ngò).

"Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo của các nguyên liệu. Tô phở nóng hổi với bánh phở mềm dai, bên trên là các loại thịt đa dạng như gầu, nạm, tái, gân hoặc bò viên. Điểm xuyết trên đó là màu xanh mát mắt của hành lá, của rau thơm quyện cùng vị của hành tây tạo nên một tổng thể vừa ngon miệng vừa đẹp mắt," TasteAtlas nhận xét./.

(Vietnam+)
