Phải thực hiện mục tiêu kép chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ 25 của Ban Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra chiều tối 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện mục tiêu kép là chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững; đảm bảo uy tín, danh dự, lợi ích của đất nước, quốc gia, dân tộc và vì chính lợi ích của người dân./.
Khai thông thể chế, tạo đột phá mới cho Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, thể hiện quyết tâm phục hồi nhanh và tạo bứt phá sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính.
Thực hiện cơ cấu lại, nâng chất lượng đội ngũ viên chức gắn với vị trí việc làm
Luật Viên chức (sửa đổi) là bước cụ thể hóa quan trọng các NQ của Bộ Chính trị về các quy định mới trong công tác cán bộ nhằm cơ cấu lại, nâng chất lượng đội ngũ viên chức gắn với vị trí việc làm.
Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn về những yếu tố mới của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Quốc hội thông qua các luật về thi hành án hình sự và tạm giữ, tạm giam
426/430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, chiếm 90,06% tổng số đại biểu Quốc hội.
Cấp bách cải thiện ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.”
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Nỗ lực tháo gỡ nhiều “nút thắt” thể chế
Các đại biểu Quốc hội nhận định kỳ họp lần này đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, tháo gỡ nhiều "nút thắt" về thể chế, tạo nền tảng pháp lý phục vụ phát triển giai đoạn 2025-2030.
Toàn quốc sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa, học sinh được miễn phí sách
Điểm đáng chú ý của Luật Giáo dục là từ ngày 1/1/2026, học sinh sẽ được miễn phí sách giáo khoa, đồng thời toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chính thức bỏ cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
Thủ tướng: Nông dân thời đại mới “Tri thức-Sáng tạo-Số hóa-Làm chủ-Bản lĩnh-Tiên phong"
Trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nông dân tại buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, ngành thực hiện 3 đồng hành cùng người nông dân và có “5 đặt hàng” đối với bà con.
Tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Phu nhân chúc mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, thúc đẩy hợp tác, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tạo môi trường pháp lý cởi mở, linh hoạt hơn cho hoạt động chuyển giao công nghệ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả; thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Việt Nam đóng góp thực chất cho nghị sự đại dương và thúc đẩy thực thi UNCLOS
Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, nhìn lại 1 năm qua, Việt Nam tự hào đã có nhiều đóng góp thực chất cho nghị sự đại dương và thúc đẩy thực thi UNCLOS trên phạm vi toàn cầu.
Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng và các luật về an ninh, quốc phòng
Luật An ninh mạng quy định Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng; Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin quân sự.
Tuổi trẻ toàn quân cần thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng”
Biểu dương những thành tích thanh niên Quân đội đã đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tuổi trẻ toàn quân thực hiện tốt “2 xung kích, 2 sẵn sàng"
Tăng cường trách nhiệm, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào cuộc sống
Để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.
Luật Trí tuệ nhân tạo: Đặt nền móng cho hạ tầng trí tuệ quốc gia
Việc Quốc hội xem xét thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo được đánh giá là bước tiến quan trọng, tạo khung pháp lý đầu tiên cho lĩnh vực đang phát triển bùng nổ và tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)
Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên số và khắc phục những bất cập của Luật Báo chí hiện hành.
Việt Nam-Thái Lan: Thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định hoạt động ngoại giao đối với các quốc gia là rất quan trọng, vì hòa bình, phát triển và cùng có lợi.
Thống nhất giải pháp phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030
Đà Nẵng xác định mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế, hạ tầng và chính quyền địa phương trong giai đoạn 2026-2030, sau kỳ họp cuối năm 2025.
Nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng
Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế cho hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, mở rộng chính sách thuế và giảm gánh nặng thuế cho người dân.
Thông qua Luật Quy hoạch sửa đổi và Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi
Quốc hội đã thông qua luật mới nâng cao phân cấp, đơn giản thủ tục quy hoạch và bảo vệ người gửi tiền, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Quốc hội khóa XV: Biểu quyết thông qua Luật Dân số và Luật Phòng bệnh
Với 448/450 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,71% tổng số đại biểu, Quốc hội thông qua dự thảo Luật Dân số.
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần 1
Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, giúp các cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên nắm rõ, hiểu sâu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ.
Hiện thực hóa cam kết của Việt Nam về bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số
Việt Nam nỗ lực bảo vệ quyền con người qua các chính sách, pháp luật, và cam kết quốc tế, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
Quốc hội biểu quyết thông qua 2 luật Thuế và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Tiết kiệm, chống lãng phí với tỷ lệ tán thành cao.
Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất
Sáng 10/12/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng: Xây nhà cho người dân thiệt hại do thiên tai là mệnh lệnh từ trái tim
Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện "Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân thiệt hại do thiên tai.
Thủ tướng đối thoại với nông dân về khoa học công nghệ, chuyển đổi số
Sáng 10/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.
Hôm nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 30 dự thảo luật, 5 nghị quyết
Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 13 dự thảo luật và 1 nghị quyết. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 17 dự thảo luật và 4 nghị quyết.
Đảng Cộng sản Uruguay ra mắt tuyển tập Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tuyển tập gồm các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 50 năm hoạt động cách mạng của Người, phản ánh quá trình học hỏi, đấu tranh và phát triển tư tưởng về độc lập dân tộc...