Phải thực hiện mục tiêu kép chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ 25 của Ban Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra chiều tối 9/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện mục tiêu kép là chống khai thác IUU và phát triển nghề cá bền vững; đảm bảo uy tín, danh dự, lợi ích của đất nước, quốc gia, dân tộc và vì chính lợi ích của người dân./.

