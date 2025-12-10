Tăng cường trách nhiệm, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ vào cuộc sống

Sáng 10/12, tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do Đảng ủy Chính phủ tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã quán triệt Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Khai thác hiệu quả không gian phát triển mới

Theo Phó Thủ tướng, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội được cụ thể hóa bằng 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó: 10 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về xã hội, 8 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP/năm từ 10% trở lên; hiện có 1 địa phương phấn đấu tăng trưởng GRDP/năm đạt 14-14,5%; 5 địa phương đăng ký phấn đấu đạt từ 11-12%; 22 địa phương đăng ký phấn đấu đạt từ 10-11%; 6 địa phương phấn đấu từ đạt 8-10%. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt từ 55% trở lên.

Về phát triển xã hội, phấn đấu Chỉ số HDI đạt 0,78. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là 75,5 năm, thời gian sống khỏe là 68 năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) từ 1-1,5%/năm.

Về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, mục tiêu tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn là 80%; tỷ lệ giảm lượng phát thải khí nhà kính từ 8-9%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có 14 nhóm giải pháp, 208 nhiệm vụ cụ thể. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ nhân dân, gồm 4 nhóm giải pháp, 41 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn Đảng bộ phải kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng bộ Chính phủ thực sự mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, phong cách và văn hóa tổ chức thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng kịp thời, hiện đại, hiệu quả; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây và chống,” lấy “xây là trọng tâm,” kiên định, linh hoạt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo phương châm: Chủ động-Kịp thời-Linh hoạt-Sáng tạo-Hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Xây dựng Đảng về đạo đức phải được đặc biệt coi trọng và đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không dám làm. Cơ chế tự phê bình và phê bình phải được phát huy thực chất, gắn với đấu tranh chống suy thoái, chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Giai đoạn 2025-2030, tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Chính phủ và cấp ủy, chú trọng phát triển đảng viên mới. Ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ phù hợp với quy định của Trung ương. Hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có tâm, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện cơ chế “có vào có ra, có lên có xuống”; kịp thời thay thế những người không đáp ứng yêu cầu. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ...

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, gồm 8 nhóm giải pháp, 131 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung hoàn thiện nhanh thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Nhóm nhiệm vụ thứ ba về tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gồm 2 nhóm giải pháp, 36 nhiệm vụ cụ thể, tập trung chủ yếu vào củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả

Để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Trọng tâm là tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn hệ thống. Các cấp ủy trong Đảng bộ Chính phủ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo Chương trình hành động; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đã xác định cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ cùng cấp ủy các địa phương cần tập trung rà soát và cập nhật các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tổ chức triển khai kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực và của địa phương. Thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hằng năm, đột xuất, gửi báo cáo đúng quy định.Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong toàn hệ thống Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc; tổ chức quán triệt sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết. Đảm bảo thông tin thông suốt, tạo sự đồng thuận và lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn hệ thống.Văn phòng Đảng ủy Chính phủ có trách nhiệm chủ trì phối hợp giữa các đơn vị; theo dõi sát sao tiến độ triển khai.

Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, báo cáo thường xuyên với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành. Chủ động cảnh báo sớm những khó khăn, vướng mắc; đề xuất ngay các giải pháp tháo gỡ, tránh để chậm tiến độ, thiếu nguồn lực.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện chương trình, nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ căn cứ tình hình triển khai để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong Chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng và thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn đổi mới mạnh mẽ.

Chương trình hành động đã thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng bộ Chính phủ trong việc đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn, nhấn mạnh điều này, Phó Thủ tướng đề nghị, trên cơ sở hiểu đúng, đủ những nội dung được quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Chính phủ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

“Với quyết tâm cao nhất, chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết, góp phần xây dựng Đảng bộ Chính phủ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước,” Phó Thủ tướng tin tưởng./.

Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất Sáng 10/12/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.