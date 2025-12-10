Đảng Cộng sản Uruguay ra mắt tuyển tập Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 9/12, Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) đã tổ chức lễ ra mắt Tuyển tập Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh di sản tư tưởng và tình đoàn kết quốc tế của Bác Hồ, cũng như tình cảm gắn bó lịch sử giữa nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tham dự lễ ra mắt có ủy viên Trung ương PCU, Juan Bernassa, và Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Uruguay (UJC), Natalia Díaz, cùng đông đảo các đảng viên.

Trong lời giới thiệu ấn phẩm, PCU nhấn mạnh thế kỷ 20 là giai đoạn của những thử thách lớn đối với các dân tộc, từ cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít và đế quốc đến những nỗ lực xây dựng các mô hình xã hội mới.

Theo PCU, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ đã góp phần định hình thời đại đó bằng trí tuệ, lòng dũng cảm và khả năng kết nối phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn cầu.

Tuyển tập gồm các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 50 năm hoạt động cách mạng của Người, phản ánh quá trình học hỏi, đấu tranh và phát triển tư tưởng về độc lập dân tộc, xây dựng lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế và xây dựng xã hội mới.

PCU cho biết những văn bản này không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn “soi sáng” cho phong trào tiến bộ hiện nay, bởi chúng thể hiện tinh thần khiêm tốn, lòng dũng cảm và sự tôn trọng sâu sắc đối với nhân dân - những yếu tố cốt lõi làm nên một nhà cách mạng chân chính.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay, PCU cho rằng việc xuất bản tuyển tập là hành động tri ân đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất và là thông điệp hy vọng về sự gắn bó hơn nữa giữa nhân dân hai nước.

“Chúng tôi kính cẩn cúi đầu trước một anh hùng chân chính của thời đại, một chiến sỹ quốc tế mẫu mực và một tấm gương sáng trong cuộc đấu tranh vì tự do và nhân phẩm của các dân tộc,” lời giới thiệu nêu rõ.

Trang bìa cuối Tuyển tập Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Uruguay (PCU) ra mắt ngày 9/12 tại Montevideo. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Phát biểu tại buổi ra mắt, Ủy viên Trung ương PCU Juan Bernassa khẳng định các tư tưởng chính trị, lý luận và tổ chức được trình bày trong tuyển tập vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với đói nghèo, thất nghiệp, bất bình đẳng và khủng hoảng môi trường. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là “ngọn hải đăng soi đường” cho những lực lượng đấu tranh vì công bằng xã hội.

Trong khi đó, Bí thư UJC Natalia Díaz nhấn mạnh ấn phẩm cũng nhắc lại mối liên hệ đặc biệt giữa Hồ Chí Minh và Uruguay, trong đó có kỷ niệm Người từng làm việc trên một con tàu viễn dương, đã ghé vào Montevideo năm 1920, đồng thời cho biết nhiều tác phẩm của Hồ Chí Minh, cùng các bài viết của Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từng được sử dụng như tài liệu học tập bí mật trong thời kỳ Uruguay chịu sự cai trị độc tài (1973-1984), góp phần bồi dưỡng tinh thần và ý chí của thế hệ cộng sản trẻ ngày nay.

Đáng chú ý, phần cuối cuốn sách dài gần 260 trang, cũng đăng tải nhiều tư liệu ảnh quý giá, phản ánh sinh động tình đoàn kết Uruguay-Việt Nam trong thập niên 1960. Trong đó có nhiều cuộc mít tinh, tuần hành tại Montevideo phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam như các cuộc tuần hành do Ủy ban Thanh niên Công đoàn Uruguay tổ chức yêu cầu Mỹ rút quân tháng 3/1965; và hình ảnh đông đảo người dân Uruguay dự sự kiện “Đêm Việt Nam” ngày 26/3/1968 tại quảng trường trụ sở Hội đồng Thành phố Montevideo. Các bức ảnh đều do phóng viên của nhật báo El Popular, cơ quan ngôn luận của PCU, thực hiện.

Cuốn sách cũng đăng Tuyên bố của Ban Chấp hành Trung ương PCU ở trang nhất tờ El Popular ngày 5/9/1969, bày tỏ “sự xúc động sâu sắc” trước sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định Người là “biểu tượng cao đẹp của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và chủ nghĩa quốc tế vô sản.”

Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của nhân dân Uruguay trong việc tiếp tục ủng hộ Việt Nam cho đến thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng có bài viết tường thuật lại lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh do PCU tổ chức ngày 5/9/1969 tại Montevideo, một sự kiện thu hút đông đảo quần chúng và trí thức cánh tả.

Theo PCU, việc xuất bản tuyển tập Hồ Chí Minh, với 500 cuốn, không chỉ là sự tri ân một nhà lãnh đạo kiệt xuất, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế và tình cảm nồng hậu đối với nhân dân Việt Nam, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Việc ra mắt Tuyển tập Hồ Chí Minh diễn ra đúng vào dịp PCU chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ 33, sẽ diễn ra từ ngày 12-14/12, với khẩu hiệu “Con đường hướng tới hạnh phúc của quần chúng.”

PCU khẳng định Đại hội sẽ là diễn đàn củng cố đoàn kết chính trị-xã hội, bảo vệ hòa bình, lên án chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ nhân dân Palestine, và thúc đẩy vai trò của lực lượng cánh tả trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động./.

