Thúc đẩy hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón và có buổi hội đàm với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tại Hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kể từ chuyến thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, kinh tế, giáo dục-đào tạo, giao thông, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng liên bang Nga thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; ký kết các văn bản, thỏa thuận mới đáp ứng nhu cầu hợp tác trong giai đoạn mới; phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; tổ chức các khóa học, chương trình đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ.

Trước tình hình thế giới và các khu vực đang thay đổi nhanh chóng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, các hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện và mang tính xuyên quốc gia, tác động đa chiều, trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Nga, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh cũng như các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật khác của Liên bang Nga cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin về những vấn đề hai bên cùng quan tâm; phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến công dân hai nước; thường xuyên tham vấn ý kiến, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu khẳng định hợp tác về an ninh giữa Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại tướng Sergei Shoigu bày tỏ tin tưởng, với cam kết chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Liên bang Nga, giữa lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên nhiều lĩnh vực như phòng, chống khủng bố; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đảm bảo an ninh thông tin, phòng chống tội phạm mạng; đào tạo nâng cao năng lực có đội ngũ cán bộ mà hai Bên có tiềm năng và nhu cầu./.

