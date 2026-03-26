Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Huế

Ngày 26/3, theo thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Huế, cơ quan này vừa xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Nhơn Vượng, Đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Nội dung được xem xét, thi hành tại kỳ họp định kỳ tháng 3/2026. Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay Viện Kiểm sát Nhân dân là thành phố Huế), đồng chí Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, bị Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Vi phạm của đồng chí Trần Nhơn Vượng đã làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, không còn đủ tư cách đảng viên, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Nhơn Vượng bằng hình thức Khai trừ.

Tại kỳ họp này, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng đã tiến hành xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo Quy chế làm việc./.

