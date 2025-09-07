Đà Nẵng tiến hành khai trừ nhiều đảng viên vi phạm

Tại Kỳ họp lần thứ 3 (sau sáp nhập), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã xem xét, kết luận một số nội dung; trong đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Cụ thể, khai trừ Đảng đối với bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây thuộc Đảng bộ xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ); ông Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ); ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2 thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ); ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã thuộc Đảng bộ Ủy ban Nhân dân xã Đại Lộc, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền./.