Không để “khoảng trống”, “vùng tối” trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Sáng 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.



Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Song đây cũng là giai đoạn Đảng ta đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng, chúng ta đang phấn đấu và dự kiến sẽ đạt, thậm chí vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã và đang được triển khai, mở ra cục diện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là: càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.