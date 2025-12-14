Xem trực tiếp đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 14/12

Hôm nay (14/12), đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại SEA Games 33 với nhiều hy vọng sẽ giành thêm nhiều huy chương Vàng.

Điền kinh, Karate, Bắn súng, Bi sắt... những môn thi đấu thành công trước đó tiếp tục được kỳ vọng rất lớn.

Đáng chú ý, ở môn Bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh sẽ chính thức nhập cuộc. Tại giải đấu năm nay, cô tham gia thi đấu các nội dung 10m súng ngắn hơi (cá nhân, đồng đội), 25m súng ngắn thể thao (cá nhân, đồng đội) và đặc biệt là nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội nam nữ.

Dương Thúy Vi (môn Wushu) cũng sẽ chính thức nhập cuộc trong ngày thi đấu hôm nay để cạnh tranh với niềm hy vọng sẽ mang vàng về cho đoàn Việt Nam.