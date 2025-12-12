SEA Games 33: Taekwondo và Karate mang thêm 2 HCV về cho đoàn Việt Nam

Đoàn thể thao Việt Nam vừa giành thêm hai huy chương Vàng SEA Games 33 trong chiều 12/12 ở các môn Taekwondo và Karate.

Ở môn Taekwondo, nữ võ sỹ Bạc Thị Khiêm đã thi đấu áp đảo để giành chiến thắng 2-0 trước võ sỹ Philippines Delo với các tỷ số 12-6, 11-1 ở trận chung kết hạng cân dưới 73kg nữ.

Chiến thắng giúp Bạc Thị Khiêm xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương Vàng thứ 17 tại SEA Games 33.

Đây cũng là huy chương Vàng thứ ba mà đội tuyển Taekwondo Việt Nam có được tại giải đấu năm nay.

Trước đó, hai tấm huy chương Vàng của đội tuyển Taekwondo giành được ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội (Nguyễn Xuân Thành, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình và Trầm Đăng Khoa) và hạng cân 54kg (Nguyễn Hồng Trọng).

Còn ở môn Karate, võ sỹ Khuất Hải Nam thi đấu áp đảo để đánh bại võ sỹ chủ nhà Thái Lan Chanchang trong trận chung kết nội dung Kumite hạng cân 67kg nam.

Thành tích của Khuất Hải Nam giúp đội tuyển Karate có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại SEA Games 33.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 18 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Trước Taekwondo và Karate, đội tuyển Đua thuyền và Bắn súng cũng đã giành được huy chương Vàng.

Cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy đã tỏa sáng trên đường đua để cán đích đầu tiên ở nội dung Canoe đôi nữ 200m với thời gian 43 giây 419.

Trong khi đó, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang đã chiến thắng đối thủ Thái Lan 16-14 trong trận chung kết 10m súng trường hỗn hợp đồng đội, giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33.

Trên bảng tổng sắp hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 18 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 28 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã bỏ xa đoàn thể thao xếp ngay sau là Indonesia đến 5 huy chương Vàng./.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 chiều 12/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV Các vận động viên Bắn súng, Đua thuyền và Taekwondo liên tiếp giành HCV ngày đầu giờ chiều 12/12, giúp đoàn thể thao Việt Nam củng cố vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.