Thế giới

ASEAN

SEA Games 33: Dồn dập tin vui đến với thể thao Việt Nam

Huy chương Vàng thứ 8 của Việt Nam thuộc về võ sĩ jujitsu Đặng Đình Tùng, sau chiến thắng xuất sắc trước đối thủ Philippines trong trận chung kết ở hạng cân 69kg nam.

Đài Trang
Đội tuyển Karate Việt Nam thi đấu nội dung Kata đồng đội nữ. (Ảnh: TTXVN phát)
Đội tuyển Karate Việt Nam thi đấu nội dung Kata đồng đội nữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau buổi sáng "im hơi lặng tiếng," chiều 11/12, Đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp giành các tấm Huy chương Vàng với các hạng mục lần lượt là karate, taekwondo, MMA, thể dục dụng cụ và jujitsu.

Tiếp nối 2 Huy chương Vàng từ các đội tuyển võ, Trần Ngọc Lượng đã giành Huy chương Vàng MMA, khép lại vòng chung kết bộ môn MMA của đội tuyển Việt Nam với 2 Huy chương Vàng.

Trong khi đó, tuyển thể dục dụng cụ mang về tấm Huy chương Vàng thứ 7 và thứ 9 cho Đoàn Thể thao Việt Nam với chiến thắng của vận động viên Đặng Ngọc Xuân Thiện ở chung kết nội dung Ngựa vòng và Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo. Đây là kỳ thứ hai liên tiếp Nguyễn Văn Khánh Phong vô địch nội dung này.

Huy chương Vàng thứ 8 của Việt Nam thuộc về võ sĩ jujitsu Đặng Đình Tùng, sau chiến thắng xuất sắc trước đối thủ Philippines trong trận chung kết ở hạng cân 69kg nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
#SEA Games 33 #Dồn dập #tin vui #Thể thao Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

SEA GAMES 33

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.