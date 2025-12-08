Thái Lan triển khai F-16 sau khi binh sỹ tử vong trong giao tranh với Campuchia

Ngày 8/12, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 nhằm tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia, sau khi một binh sĩ nước này thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong cuộc giao tranh diễn ra sáng cùng ngày.

Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvari, xác nhận phía Thái Lan đang chuẩn bị sử dụng máy bay để tấn công các cơ sở vũ khí hỗ trợ của Campuchia tại khu vực Chong Anma.

Động thái này nhằm đáp trả mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Campuchia rạng sáng 8/12.

Theo báo cáo từ Không quân Hoàng gia Thái Lan, lực lượng này đã triển khai máy bay F-16 để tấn công các mục tiêu quân sự ở một số khu vực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công yểm trợ hỏa lực của quân đội Campuchia.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata tuyên bố lực lượng của Thái Lan đã tấn công quân đội Campuchia tại các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey ở biên giới vào sáng 8/12, đồng thời nhấn mạnh phía Campuchia đã không đáp trả.

Trước đó, rạng sáng 8/12, giao tranh lại xảy ra tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia.

Theo thông báo từ Quân khu 2 của Thái Lan, binh lính Campuchia là bên mở màn cho cuộc đấu súng bằng việc nổ súng vào lực lượng Thái Lan đóng quân tại Huay Tamalia, và phía Thái Lan đã đáp trả theo đúng luật giao chiến quốc tế.

Vụ giao tranh bùng phát lúc 5h05 sáng tại khu vực Chong An Ma, khi binh lính Campuchia bắn loạt đạn súng trường nhắm vào lực lượng Thái Lan đóng tại khu vực Cảnh sát Tuần tra Biên giới 793 (BPP 793).

Ngay sau đó, hai bên đã đáp trả nhau bằng hỏa lực mạnh với nhiều loạt súng máy và súng cối, kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về con số thương vong từ cả hai phía.

Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Anutin phải điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8/12.

Ông đã quyết định hủy bỏ chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp An ninh khẩn cấp vào lúc 9h00 cùng ngày nhằm đánh giá và xử lý tình hình biên giới./.

Binh sỹ Thái Lan và Campuchia lại đấu súng tại khu vực biên giới Theo thông báo từ Thái Lan, binh lính Campuchia là bên mở màn cho cuộc đấu súng bằng việc nổ súng vào lực lượng Thái Lan đóng quân tại Huay Tamalia, và phía Thái Lan đã đáp trả.