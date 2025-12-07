Cửa khẩu quốc tế Tân Nam: Cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh có đường biên giới dài gần 369km, tiếp giáp các tỉnh Svay Rieng, Tboung Khmum và Prey Veng, Vương quốc Campuchia, với 21 cửa khẩu, trong đó có 4 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát, Bình Hiệp và Tân Nam.

Tháng 10/2024, dự án xây dựng nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam chính thức được khởi công xây dựng, với tổng kinh phí 274 tỷ đồng, tiếp tục mở ra hành lang kinh tế xuyên biên giới và là Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam-Campuchia

Hạ tầng cửa khẩu đồng bộ mở rộng không gian phát triển kinh tế biên mậu

Theo ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh (đơn vị chủ đầu tư), dự án Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được triển khai với 5 hạng mục trọng yếu, gồm quốc môn; trạm kiểm soát liên hợp gắn với quảng trường và sân nghi lễ; trạm kiểm soát Biên phòng; tuyến đường trục chính cửa khẩu; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật về điện, nước và phòng cháy, chữa cháy. Đến nay, toàn bộ công trình đã hoàn thành.

Không chỉ mang ý nghĩa của một dự án hạ tầng trọng điểm, việc đưa cặp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam-Meun Chey vào hoạt động được kỳ vọng sẽ mở ra "cánh cửa vàng" cho giao thương giữa Việt Nam và Campuchia.

Cùng với lợi thế kinh tế, cửa khẩu còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, mở rộng hoạt động du lịch và tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân giữa hai địa phương giáp biên; qua đó củng cố nền tảng hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Cũng theo ông Trương Văn Dễ, từ năm 2021, dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch… đã hiện diện tại khu vực Tân Nam, đảm trách nhiệm vụ xuất nhập cảnh, kiểm soát người và hàng hóa qua lại.

Đến nay, khi công trình mới hoàn thiện, các lực lượng tiếp tục kiểm tra kỹ thuật, vận hành thử các quy trình nghiệp vụ, bảo đảm mọi hạng mục được triển khai an toàn, đồng bộ, sẵn sàng cho thời điểm khai trương và chính thức đưa vào hoạt động sau nâng cấp cửa khẩu.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, góp phần khẳng định vai trò kết nối, hợp tác kinh tế biên mậu và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải Xuất nhập khẩu Ưu Việt (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) cho biết dự án xây dựng nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam là bước đi quan trọng mở ra trục giao thương mới trên tuyến biên giới Tây Ninh-Campuchia.

Với hệ thống hạ tầng hiện đại và đồng bộ, doanh nghiệp kỳ vọng thời gian thông quan sẽ được rút ngắn, chi phí vận chuyển giảm, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động logistics nhờ rút ngắn tuyến vận chuyển, giảm tải cho các cửa khẩu Mộc Bài và Xa Mát, đồng thời tăng tính linh hoạt trong giao nhận hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, nguyên liệu và hàng tiêu dùng có yêu cầu bảo quản cao.

Doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng, Tân Nam sẽ sớm trở thành điểm thông quan quan trọng, góp phần hình thành chuỗi giá trị xuyên biên giới và tạo động lực thu hút đầu tư vào logistics, chế biến và dịch vụ kho vận tại Tây Ninh.

Đây được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, ổn định hoạt động thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Ông Trần Thái Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên vận Việt Cam (xã Xuân Thới Sơn,Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, việc triển khai dự án nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Tân Nam là yếu tố quan trọng giúp cải thiện năng lực vận tải và tăng tính kết nối trên tuyến biên giới Tây Ninh- Campuchia.

Theo doanh nghiệp, hạ tầng cửa khẩu khi được đầu tư hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động liên vận quốc tế, đặc biệt là các tuyến vận tải hàng hóa bằng xe container và xe tải nặng vốn đang có nhu cầu tăng cao.

Doanh nghiệp cho rằng, sự hình thành một điểm trung chuyển mới tại Tân Nam sẽ góp phần phân luồng hiệu quả lượng phương tiện qua lại, giảm áp lực giao thông tại các cửa khẩu truyền thống, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng các tuyến vận tải ngắn hơn, tối ưu thời gian di chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện.

Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp mở rộng mạng lưới dịch vụ vận tải xuyên biên giới với Campuchia và các nước trong khu vực.

Ông Trần Thái Bình, kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực thu hút thêm đầu tư vào dịch vụ logistics, bốc xếp và kho vận, hình thành hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đồng bộ quanh khu vực cửa khẩu.

Doanh nghiệp nhận định, khi Tân Nam đi vào hoạt động với năng lực thông quan mới, hoạt động vận tải quốc tế sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Chi cục Hải quan khu vực XVII) - đơn vị quản lý hoạt động hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Tân Nam cho biết, hoạt động giao thương tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tân Nam ghi nhận đà tăng trưởng rõ rệt.

Từ đầu năm đến ngày 30/11/2025, cửa khẩu đã ghi nhận trên 9.411 lượt phương tiện qua lại, kim ngạch đạt 65,13 triệu USD, cho thấy nhu cầu trao đổi hàng hóa tiếp tục tăng mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Nam Hồng Sơn, hoạt động xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tân Nam hiện tập trung vào các nhóm hàng như: vỏ xe, rau củ quả, nguyên phụ liệu may, bánh kẹo, thức ăn chăn nuôi…

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: gỗ me tây tròn, vỏ chai, nguyên liệu thô phục vụ sản xuất. Những dòng hàng hóa nối liền hai bên biên giới không chỉ mang lại giá trị thương mại mà còn góp phần làm phong phú đời sống kinh tế của cư dân vùng biên.

Thúc đẩy liên kết vùng, nâng tầm giao thương Việt Nam-Campuchia

Trung tá Trịnh Quốc Giao, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, cho biết: Trước đây, Tân Nam chỉ là cửa khẩu quốc nội.

Năm 2021, hai tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia) đã thống nhất công bố nâng cấp Tân Nam-Meun Chey lên cửa khẩu quốc tế, song việc khánh thành chưa thể triển khai do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, hai bên tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để tổ chức công bố cấp quốc gia.

Theo Trung tá Giao, việc nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng đối với hoạt động xuất nhập cảnh và giao thương hàng hóa.

Khi đi vào vận hành, lưu lượng phương tiện và hàng hóa dự báo tăng mạnh, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy kết nối thương mại giữa hai nước.

Từ Tân Nam đến thủ đô Phnom Penh có khoảng cách ngắn hơn so với nhiều cửa khẩu khác, tạo lợi thế về vận tải và chi phí logistics, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản chủ lực.

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam cho biết thêm, lực lượng Biên phòng đã chủ động xây dựng phương án phối hợp với các ngành chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thiện cảnh quan khu vực cửa khẩu và vận hành đồng bộ các quy trình nghiệp vụ.

Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Tân Nam có chiều cao 25,95m đã hoàn thiện chờ ngày khai trương. (Ảnh: Minh Phú/TTVXN)

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên, Tây Ninh nằm trên hành lang kinh tế Đông-Tây, giữ vai trò cửa ngõ kết nối Campuchia với khu vực ASEAN.

Với hệ thống cửa khẩu đồng bộ cùng mạng lưới hàng chục khu, cụm công nghiệp phát triển, địa phương sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng giao thương quốc tế.

Nhờ khai thác hiệu quả các lợi thế này, kinh tế Tây Ninh duy trì mức tăng trưởng GRDP đạt 9,52%, dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ; thu hút hơn 1.952 dự án FDI với tổng vốn trên 24,5 tỷ USD; thu ngân sách vượt 124% dự toán. Tây Ninh không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn là cầu nối quan trọng trong hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Đoàn Trung Kiên cho biết, thời gian qua tỉnh đã ký kết 3 thỏa thuận hợp tác toàn diện và 36 quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum của Campuchia. Hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư được triển khai mạnh mẽ; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Tây Ninh và Campuchia từ đầu năm 2025 đến nay đạt 2,74 tỷ USD.

"Tây Ninh sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả với các tỉnh bạn Campuchia, để biên giới thực sự trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và là động lực phát triển chung của cả hai quốc gia", Phó Chủ tịch Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh./.

