Vụ cháy nhà máy phụ tùng ôtô tại Hàn Quốc: Nhiều giám đốc bị cấm xuất cảnh

Ngày 26/3, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã cấm xuất cảnh đối với 6 giám đốc của công ty sản xuất phụ tùng ôtô Anjun Industrial Co., có trụ sở tại Daejeon, nơi xảy ra vụ cháy tại nhà máy của công ty này, làm 14 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong tuần trước.

Cơ quan Cảnh sát thành phố Daejeon cho biết đã thẩm vấn 53 quan chức của công ty trên và đang tiến hành phân tích pháp y kỹ thuật số đối với 256 vật dụng bị thu giữ, trong đó có các máy tính của công ty Anjun Industrial và điện thoại di động của các cá nhân để xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Ngoài ra, họ đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh đối với 6 giám đốc công ty này, trong đó có cả Giám đốc điều hành Son Ju Hwan.

Dựa trên lời khai của 53 quan chức được thẩm vấn, cảnh sát nghi ngờ rằng việc sơ tán các công nhân của nhà máy trên đã bị trì hoãn vì chuông báo cháy tắt ngay sau khi bắt đầu reo, khiến các công nhân cho rằng chuông báo cháy bị trục trặc.

Cũng theo cảnh sát Hàn Quốc, họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến chuông báo cháy ngừng reo, liệu có người đã tắt chuông báo động hay hệ thống này đã gặp trục trặc gì./.

