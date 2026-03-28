Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời cho Bộ An ninh Nội địa

Ngày 27/3, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), mở ra cuộc đối đầu trực tiếp với Thượng viện trong bối cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần trong khoảng thời gian gần như dài nhất trong lịch sử.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật được thông qua với tỷ lệ 213 phiếu thuận và 203 phiếu chống, chủ yếu theo đường lối đảng phái, nhằm gia hạn ngân sách thêm 2 tháng cho Bộ An ninh Nội địa sau 6 tuần cơ quan này không có ngân sách hoạt động.

Chỉ có một số ít nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự luật, còn đa số vẫn phản đối mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dự luật này sẽ đối diện với trở ngại lớn tại Thượng viện, nơi phe Dân chủ đã nhiều lần ngăn chặn các đề nghị ngân sách có tiền tài trợ cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Các nghị sĩ thuộc cả 2 viện dự kiến sẽ rời thủ đô Washington D.C để bước vào kỳ nghỉ lễ mà chưa đạt được thỏa thuận, khiến thời gian đóng cửa chính phủ lần này có nguy cơ sẽ dài nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhấn mạnh việc bảo vệ an ninh nội địa là trách nhiệm căn bản của Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thương lượng với phe Dân chủ trong thời gian gia hạn để đạt được một giải pháp lâu dài.

Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện chỉ trích dự luật, cho rằng đây là nỗ lực thúc đẩy các chính sách cứng rắn về di trú và gây áp lực lên người dân trong bối cảnh khủng hoảng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Hạ viện bác bỏ một thỏa thuận được Thượng viện thông qua trước đó, trong đó loại bỏ ngân sách cho ICE và một phần ngân sách cho CBP.

Tổng thống Donald Trump chỉ trích thỏa thuận của Thượng viện và nhấn mạnh rằng không thể thông qua một dự luật ngân sách mà không có tài trợ cho các cơ quan thực thi di trú.

Các lãnh đạo Cộng hòa cũng cho biết đang cân nhắc gói lập pháp riêng nhằm cấp ngân sách dài hạn cho ICE và lực lượng biên giới, dù đây sẽ là bước đi khó khăn trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Trong khi đó, tác động trực tiếp của tình trạng đóng cửa đã xuất hiện rõ rệt tại các sân bay trên toàn quốc do thiếu nhân sự Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), khiến hành khách phải chờ đợi hàng giờ để kiểm tra an ninh và gây gián đoạn hoạt động di chuyển.

Tổng thống Trump mới đây đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Bộ An ninh Nội địa chi trả lương cho hơn 50.000 nhân viên TSA nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp và khôi phục hoạt động bình thường tại các sân bay./.

Thượng viện Mỹ lần thứ 12 không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời Đây là lần bỏ phiếu thứ 12 về dự luật này, và kết quả là thất bại là do không hội đủ 60 phiếu thuận cần thiết, bởi chỉ nhận về 54 phiếu thuận và 46 phiếu chống.