Mỹ nới lỏng quy định về nhiên liệu ethanol nhằm đảm bảo nguồn cung

Nhằm giảm bớt áp lực từ giá dầu tăng cao đối với người tiêu dùng, Mỹ đã quyết định miễn trừ các quy định đối với việc bán nhiên liệu ethanol, có hiệu lực từ ngày 1/5 và dự kiến đến hết ngày 20/5.

Trạm xăng ở Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhằm giảm bớt áp lực từ giá dầu tăng cao đối với người tiêu dùng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) ngày 25/3 đã quyết định miễn trừ các quy định đối với việc bán nhiên liệu ethanol trong mùa hè này.

Theo đó, EPA đã cấp lệnh miễn trừ nhiên liệu khẩn cấp tạm thời để cho phép bán xăng E15, loại xăng pha 15% ethanol, trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, cơ quan này cũng loại bỏ mọi rào cản liên bang đối với việc kinh doanh xăng E10 - loại xăng pha 10% ethanol. Thông cáo từ EPA cho biết lệnh miễn trừ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5 và dự kiến duy trì trước mắt đến hết ngày 20/5.

Quản trị viên EPA Lee Zeldin khẳng định rằng biện pháp khẩn cấp nói trên sẽ hỗ trợ các gia đình Mỹ thông qua việc tăng cường nguồn cung nhiên liệu và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

Thông thường, việc bán nhiên liệu ethanol không được phép diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/5-15/9 hằng năm, do loại nhiên liệu này không đáp ứng được các yêu cầu về độ bay hơi của xăng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran đã khiến giá dầu quốc tế tăng vọt trong tháng 3/2026, gây gánh nặng chi phí cho người dân Mỹ.

Dữ liệu mới đây từ Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) cho thấy, giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc đã chạm mức 3,983 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), tăng hơn 33% so với một tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
