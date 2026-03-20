Thế giới

Châu Mỹ

Venezuela cải tổ bộ máy lãnh đạo quân đội cấp cao

Tổng thống lâm thời Venezuela đã thay đổi hàng loạt vị trí chủ chốt trong quân đội, bao gồm chỉ huy các quân binh chủng như Không quân, Hải quân, Vệ binh Quốc gia và lực lượng Dân quân.

Ông Vladimir Padrino Lopez (phía trước), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela. (Nguồn: EFE/TTXVN)
Ngày 19/3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tiến hành thay đổi hàng loạt vị trí chủ chốt trong Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), trong đó cách chức Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Tác chiến Domingo Hernández Lárez, người giữ cương vị này từ năm 2021, và bổ nhiệm tướng Rafael Prieto Martínez thay thế.

Theo kênh truyền hình quân đội Venezuela, quyết định cũng bao gồm việc thay đổi chỉ huy các quân binh chủng như Không quân, Hải quân, Vệ binh Quốc gia và lực lượng Dân quân.

Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Rodríguez công bố 10 quyết định nhân sự cấp cao, trong đó có việc bổ nhiệm ông Gustavo González López làm Bộ trưởng Quốc phòng thay cho ông Vladimir Padrino López, người đảm nhiệm vị trí này từ năm 2014.

Các thay đổi này nằm trong quá trình tái cơ cấu quân đội sau biến động chính trị nghiêm trọng tại Venezuela, đặc biệt là sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị phía Mỹ bắt giữ hồi đầu năm./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

TÌNH HÌNH MỸ-VENEZUELA

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

