Mỹ tăng gấp đôi lượng dầu nhập từ Venezuela do xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm đảo lộn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, các nhà sản xuất nhiên liệu Mỹ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Venezuela lên mức cao nhất trong hơn một năm qua.

Theo dữ liệu từ Chính phủ Mỹ, lượng nhập khẩu dầu thô nặng từ quốc gia Nam Mỹ này đã tăng gấp đôi trong tuần kết thúc vào ngày 13/3 lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2024.

Không chỉ Venezuela, lượng dầu nhập khẩu từ Mexico, Brazil, Colombia và Ecuador cũng tăng tổng cộng hơn 1 triệu thùng mỗi ngày trong cùng thời điểm. Nhập khẩu từ Saudi Arabia tăng gần 200.000 thùng/ngày, nhưng lại giảm ở mức tương ứng từ Iraq.

Nguồn cung từ Venezuela gia tăng là một phần trong định hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm điều chỉnh nguồn cung dầu mỏ, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Mỹ đã cho phép tập đoàn Chevron nối lại hoạt động khai thác dầu tại Venezuela từ tháng 7, khiến lượng dầu xuất khẩu từ nước này tăng gấp đôi trong tháng 2/2026.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu dầu thô của Mỹ cũng tăng mạnh khi các khách hàng châu Á và nhiều nhà máy lọc dầu nước ngoài chuyển sang mua dầu Mỹ để thay thế nguồn cung từ Trung Đông. Trong tuần trước, Mỹ xuất khẩu gần 5 triệu thùng dầu mỗi ngày và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2025.

Mặc dù kho dự trữ nội địa của Mỹ tăng trong bốn tuần liên tiếp đã phần nào giúp Mỹ an tâm hơn trước các cú sốc nguồn cung, nhưng giá nhiên liệu bán lẻ vẫn chưa thể hạ nhiệt.

Hiện nay, giá xăng trung bình tại Mỹ đang tiến gần 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), mức cao nhất kể từ tháng 9/2023, và giá dầu diesel đã vượt ngưỡng 5 USD/gallon, mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Mức giá nhiên liệu cao nhất trong nhiều năm qua đang gây áp lực trực tiếp lên chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ./.

