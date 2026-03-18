Thái Lan và Lào ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang gây ra những tác động lan rộng tới nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và hàng không, buộc các nước như Thái Lan và Lào phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này đang tích cực phối hợp với nhiều quốc gia nhằm tìm kiếm các nguồn cung năng lượng và dầu nhiên liệu mới trong bối cảnh chiến sự diễn biến khó lường.

Dù hiện nay lượng dầu dự trữ của Thái Lan đủ sử dụng trong khoảng 95-100 ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh cần chủ động đa dạng hóa nguồn cung, sớm liên hệ với các quốc gia sẵn sàng bán dầu.

Thái Lan đã tiếp xúc với Nga và nhận được tín hiệu tích cực, đồng thời mở rộng trao đổi với Brazil, Nigeria, Kazakhstan và một số đối tác khác. Song song đó, Bangkok cũng đang phối hợp với Iran và Oman để hỗ trợ 3 thủy thủ người Thái còn mắc kẹt trên tàu Mayuree Naree trong vùng xung đột, trong điều kiện thực địa vẫn rất phức tạp.

Không chỉ tác động đến năng lượng, căng thẳng tại Trung Đông còn ảnh hưởng mạnh tới ngành hàng không Thái Lan.

Quyền Chủ tịch Aerothai Surachai Nuprom cho biết khoảng 1.000 chuyến bay từ các hãng hàng không Trung Đông đến Thái Lan đã bị hủy, trong đó có khoảng 600 chuyến tới sân bay Suvarnabhumi và 400 chuyến tới Phuket.

Các sân bay khác như Krabi, Chiang Mai và Don Mueang cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tổng số chuyến bay bị hủy chiếm khoảng 3%, khiến tăng trưởng ngành hàng không năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng 3% do giá vé tăng và nhu cầu du lịch suy giảm.

Trong khi đó, tại Lào, khủng hoảng năng lượng đang gây ra những tác động tiêu cực rõ rệt tới đời sống và kinh tế. Nguồn cung nhiên liệu khan hiếm, giá xăng dầu tăng liên tục khiến nhiều doanh nghiệp không thể hoạt động hết công suất, nhiều trạm xăng phải đóng cửa sớm hoặc treo biển hết hàng. Tình trạng này dẫn đến cảnh người dân xếp hàng dài chờ đổ xăng, gây ùn tắc cục bộ tại một số khu vực.

Áp lực nhập khẩu nhiên liệu cũng làm gia tăng nhu cầu ngoại tệ, trong khi dự trữ ngoại hối của Lào chỉ đủ cho khoảng hơn 6 tháng nhập khẩu. Lạm phát có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt trong tháng 3 có thể lên mức hai con số, khi giá nhiên liệu kéo theo giá hàng hóa và dịch vụ đồng loạt leo thang.

Trước tình hình đó, Chính phủ Lào đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như tổ chức làm việc luân phiên tại các cơ quan, khuyến khích họp trực tuyến để giảm chi phí đi lại, thúc đẩy sử dụng xe điện, tăng cường quản lý giá cả và đẩy mạnh sản xuất trong nước nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng.

Diễn biến tại Thái Lan và Lào cho thấy xung đột Trung Đông không chỉ là vấn đề khu vực mà đang tạo ra sức ép lớn đối với an ninh năng lượng, vận tải và ổn định kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới./.

