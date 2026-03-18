Dự án thép 10.000 tỷ đồng tại Dung Quất vướng mặt bằng, nguy cơ chậm tiến độ

Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng là dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Dung Quất.

Sau một thời gian triển khai, nhiều vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án này đang được Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất (chủ đầu tư dự án) tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh thi công hạng mục chính hệ thống nhà xưởng, khu vực lắp đặt dây chuyền sản xuất ray, hành lang bảo vệ an toàn dự án…

Theo Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, sau 3 tháng kể từ khi khởi công dự án đã thực hiện đạt khoảng 30% tiến độ.

Theo kế hoạch dự án sẽ triển khai lắp đặt dây chuyền thiết bị trong (tháng 5/2026) và tiến hành chạy thử nóng vào quý 1/2027 cung cấp cho thị trường dòng thép đặc biệt phục vụ các dự án giao thông đường sắt.

Phó Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất Trương Quang Hiệp cho biết, Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có vai trò quan trọng góp phần cung ứng hạ tầng các dự án đường sắt đang được Chính phủ ưu tiên thúc đẩy.

Do vậy, Công ty đã triển khai quyết liệt thực hiện đồng loạt các hạng mục, nhất là đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục đã được giao mặt bằng sạch.

Hiện dự án đang gặp nhiều vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, trong tổng số 14,79 ha đất của dự án, còn 0,78 ha đất khu vực Tuyến đường 5 Đông vẫn được được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Một số diện tích chưa được giao đất. Bên cạnh đó, khu vực hành lang của dự án vẫn còn 8 hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng (0,8 ha) để công ty triển khai trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

Đối với phương án cấp điện cho Dự án từ TBA 110kV thép Hòa Phát 2, phương án đảm bảo an toàn hệ thống đường ống nhà máy lọc dầu Dung Quất khi thi công dự án do Công ty đề xuất vẫn đang chờ ngành điện, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cũng như các đơn vị liên quan thống nhất - Phó Giám đốc đối ngoại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch xã Vạn Tường Ung Đình Hiền thông tin, phần lớn diện tích thực hiện dự án đã được chính quyền địa phương phối hợp phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để chủ đầu tư triển khai.

Riêng đối với tuyến đường 5 Đông nằm trong mặt bằng dự án, cần phải xác định lại chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đây là “nút thắt” cuối cùng trong khâu giải phóng mặt bằng địa phương đang nỗ lực thực hiện để đảm bảo tất cả phương án giải phóng mặt bằng trong phạm vi dự án được thực hiện.

Đối với phương án đảm bảo an toàn đường ống Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi triển khai dự án, hiện Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các sở ngành liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng.

Riêng đối với 8 hộ dân có kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng bên ngoài (hành lang dự án) đây là kênh pháp lý riêng, không nằm trong trường hợp địa phương phải phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Do vậy, chủ đầu tư có trách nhiệm đối với các hộ dân và nhà nước cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ chủ đầu tư vận động, tuyên truyền thỏa thuận đối với các hộ dân bàn giao mặt bằng - ông Hiền thông tin.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, đây là dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Dung Quất. Để đảm bảo tiến độ dự án đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Vạn Tường sớm thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 3/2026.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương trong quá trình triển khai dự án./.