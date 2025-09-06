Sáng 6/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+000).

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án có chiều dài 5,77km, đi qua hai xã Mỏ Cày và Lân Phong, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2026.

Đây là một dự án thành phần nằm trong tổng thể Tuyến Dung Quất-Sa Huỳnh dài 109km, có điểm đầu nối tiếp đường ven biển thành phố Đà Nẵng và điểm cuối tiếp giáp với đường ven biển tỉnh Gia Lai.

Tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục giao thông ven biển của cả nước, dài 2.838km.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh là tuyến đường chiến lược của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị dịch vụ ven biển.

Tuyến đường này không chỉ kết nối Khu kinh tế Dung Quất - trung tâm công nghiệp, năng lượng và lọc hóa dầu hàng đầu cả nước - với khu du lịch Sa Huỳnh, vùng đất giàu tiềm năng văn hóa, lịch sử và du lịch biển, mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết XIII của Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm cho biết thêm lễ khởi công ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài, bởi tỉnh Quảng Ngãi mới chỉ hoàn thành được 26,8km của giai đoạn I. Do vậy, để công trình sớm đạt mục tiêu đề ra, tôi đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương có dự án tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai. Mong rằng nhân dân trong vùng tiếp tục ủng hộ, chung sức cùng chính quyền, đặc biệt là trong việc bàn giao mặt bằng để thi công thuận lợi.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Sâm cũng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Mặt khác, đề nghị các sở, ngành tiếp tục tham mưu để huy động tối đa nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, quyết tâm hoàn thành 43,65 km còn lại của dự án./.

Quảng Ngãi: Vướng mặt bằng, dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi có nguy cơ "trễ hẹn"​ Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi tại Quảng Ngãi đối mặt vướng mặt bằng, chậm tiến độ, ảnh hưởng phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương.