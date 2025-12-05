Thanh Hóa: Nhiều ngầm tràn tại các xã miền núi hư hỏng, chưa được sửa chữa

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn có tổng số 561 công trình ngầm tràn, trong đó có 90 tràn trên các tuyến đường tỉnh, 471 tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Thanh Hóa đã dành các nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa ngầm tràn xuống cấp, tuy nhiên vẫn còn 75 ngầm tràn tại các xã miền núi đang bị hư hỏng mà chưa được sửa chữa. Nguyên nhân là do ngân sách của nhiều địa phương còn eo hẹp, trong khi tỉnh chưa thể bố trí kinh phí tu sửa các ngầm tràn hư hỏng này.

Công trình ngầm tràn, cầu bản Cơn, xã Yên Thắng, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ cách đây nhiều năm bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương. Ảnh hưởng của các cơn bão thời gian qua đã làm ngầm tràn và cầu bị hư hỏng nặng, toàn bộ ngầm bị sạt lở, cầu bị sập với nhiều vết nứt hai bên đầu, người dân địa phương không thể lưu thông qua ngầm tràn này.

Ông Lê Vi Hân, xã Yên Thắng cho biết ngầm tràn, cầu này là tuyến đường huyết mạch giữa bản Cơn và bản Vần Ngoài. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, nước lũ dâng cao làm ngầm tràn hư hỏng, lốc hết mố cầu và hai bên đầu tràn, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương.

Theo bà Lương Thị Niên, Trưởng Phòng Kinh tế-Ủy ban Nhân dân xã Yên Thắng, thời gian qua, thiên tai đã làm xã thiệt hại nhiều công trình ngầm tràn, cầu, kè, đặc biệt là công trình ngầm tràn bản Cơn đã bị hư hỏng nặng.

Ngầm tràn nối thôn Mỏ đi thôn Chiềng, xã Yên Nhân đã bị bong tróc, hư hỏng nhiều. Mỗi khi nước lũ dâng cao, nhiều phương tiện gặp nguy hiểm khi lưu thông qua ngầm tràn này.

Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nhân, cho hay các cơn bão thời gian qua đã gây hư hỏng các đường tràn, ngầm tràn, nhiều công trình ngầm tràn bị xói mòn, lở, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa có vốn để tu sửa các công trình ngầm tràn này.

Ngầm tràn thôn Mỏ, xã Yên Nhân bị xói lở gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Xã biên giới Yên Khương cũng có 7 cầu, ngầm tràn bị hư hỏng nặng. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Khương, cho biết sau nhiều năm đi vào sử dụng và hứng chịu các đợt mưa lũ, ngầm tràn đã hư hỏng, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và cô lập nhiều hộ dân.

Để khắc phục tình trạng này để đảm bảo việc đi lại của nhân dân qua khác khu vực ngầm tràn, giai đoạn 2023-2025, Sở Giao thông Vận tải cũ (nay là Sở Xây dựng tỉnh) đã rà soát, báo cáo và được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất cho phép sửa chữa, thay thế 9 công trình tràn đã hư hỏng nặng và các công trình tràn thường xuyên ngập nước kéo dài bằng các công trình cầu, cầu tràn liên hợp với tổng mức khoảng 150 tỷ đồng. Đến nay, đã có 2 công trình hoàn thành thi công.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có các văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về việc tham gia giao thông qua các khu vực ngầm tràn trước và trong mùa mưa lũ.

Đồng thời, các địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung hệ thống cảnh báo, cột thủy chí trên các công trình ngầm tràn thuộc phạm vi quản lý; chủ động bố trí kinh phí của địa phương để thực hiện quản lý, bảo trì, sửa chữa nhỏ các công trình ngầm tràn như: sửa chữa hư hỏng mặt tràn, mái tràn, gia cố chân khay, để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông quanh khu vực.

Bên cạnh đó, vào mùa mưa lũ, phải bố trí cắm biển báo hiệu, rào chắn barie tại hai đầu các đoạn tràn ngập sâu, cử người chốt trực gác, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông… nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Ông Hoàng Văn Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị liên quan, thực hiện rà soát các công trình ngầm tràn, đường tràn bị hư hỏng.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đầu tư các cầu dân sinh, từng bước thay thế ngầm tràn, phục vụ việc đi lại của nhân dân miền núi./.

