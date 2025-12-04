Hà Nội lần đầu đưa vào hoạt động xe điện hai bánh công cộng

Việc Hà Nội tiên phong thí điểm xe đạp điện công cộng được xem là bước đi phù hợp trong lộ trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh và bền vững...

Ngày 2/12/2025, tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, mẫu xe điện hai bánh đầu tiên đã chính thức được đưa vào hệ thống trạm xe đạp công cộng của thành phố Hà Nội, khởi động giai đoạn thí điểm loại hình phương tiện dùng chung trong mạng lưới giao thông đô thị Thủ đô.

Việc Hà Nội tiên phong thí điểm xe đạp điện công cộng được xem là bước đi phù hợp trong lộ trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh và bền vững, nâng cao chất lượng sống và tạo dựng không gian đô thị thân thiện, thúc đẩy xu hướng giao thông xanh mà Hà Nội đang hướng tới./.

Triển khai 500 xe đạp điện công cộng mới: Hướng đến mục tiêu xanh của Hà Nội Đại diện đơn vị triển khai cho biết xe đạp điện này có tốc độ cao nhất 25 km/h, đi được khoảng 90km mỗi lần sạc. Người dùng xe phải từ 16 tuổi trở lên, trả phí thông qua ứng dụng điện thoại.