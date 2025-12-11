Bún bò Nam Bộ và phở bò lọt vào top 100 ngon nhất thế giới 2026

Cẩm nang du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 (Best Dishes in the world 2026) nằm trong chuỗi giải thưởng thường niên.

Đáng chú ý, bún bò Nam Bộ và Phở bò được xếp ở vị trí lần lượt 81 và 83 trong bảng xếp hạng được mong chờ nhất năm.

Danh sách được tổng hợp từ 453.720 lượt đánh giá hợp lệ cho 11.781 món ăn. Bún bò Nam Bộ xếp hạng 81 (4,4/5 điểm), Phở bò xếp hạng 83 (4,34/5) điểm. Trong xếp hạng năm ngoái, Phở bò là món Việt duy nhất và ở vị trí 91./.