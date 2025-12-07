Ba món càphê Việt Nam lọt top 10 đồ uống ngon nhất khu vực Đông Nam Á

Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ ẩm thực quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á, khi ba thức uống từ càphê được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas - vinh danh trong top 10 của danh sách 62 món đồ uống ngon nhất khu vực.

Dẫn đầu nhóm thức uống Việt Nam là Càphê sữa đá, đứng ở vị trí thứ 3. Taste Atlas mô tả đây là sự kết hợp hài hòa giữa càphê đậm đặc, sữa đặc và đá, tạo nên hương vị đặc trưng khó cưỡng.

Vị đắng mạnh của càphê được làm dịu bởi vị ngọt béo của sữa đặc, hòa quyện với sự mát lạnh từ đá, mang đến trải nghiệm đậm chất Việt.

Càphê sữa đá. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Theo truyền thống, càphê sữa đá được pha từ càphê rang xay vừa hoặc thô, thường là Robusta, bằng phin nhỏ giọt. Càphê sau đó được rót lên đá, pha với sữa đặc và phục vụ trong ly cao. Ngày nay, phiên bản dùng espresso kết hợp sữa đặc cũng tạo nên hương vị hấp dẫn không kém.

Càphê đen của Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 là. Dù đây là thức uống phổ biến toàn cầu, nguyên liệu đặc trưng của Việt Nam lại chính là yếu tố giúp món uống này được vinh danh. Taste Atlas cho biết càphê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ giữa thế kỷ 19, và Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia sản xuất càphê lớn nhất thế giới, đặc biệt dẫn đầu về xuất khẩu Robusta.

Robusta là loại càphê được sử dụng phổ biến nhất trong văn hóa thưởng thức của người Việt. Loại hạt này có vị đắng mạnh, đậm đà, ít chua và đôi khi để lại hậu vị chát nhẹ. Hương vị đặc trưng của Robusta càng trở nên nổi bật nhờ quá trình rang chậm; một số nơi còn rang hạt với bơ, đường, thậm chí thêm ca cao hoặc vani. Với những người yêu hương vị thuần khiết, một ly đen đá không đường luôn là lựa chọn chuẩn mực.

Càphê trứng, thức uống đặc sản của Hà Nội là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị đậm của càphê cùng vị béo ngậy của lòng đỏ trứng gà được đánh bông, đây là món đồ uống thực sự hấp dẫn du khách khi đến Thủ đô. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Càphê trứng, thức uống trứ danh của Hà Nội góp mặt trong top 10. Càphê trứng được mô tả là món uống ngọt ngào, đậm đà, kết hợp giữa càphê Robusta và lớp kem mịn từ lòng đỏ trứng đánh bông cùng sữa đặc. Hỗn hợp trứng được đánh khoảng 10 phút và đun đến khi sánh mịn, tạo nên lớp bọt đặc trưng.

Theo cách pha truyền thống, càphê được nhỏ giọt bằng phin, rồi rót vào lớp trứng đã đánh bông. Thức uống này ra đời từ những năm 1950 và đến nay vẫn là biểu tượng của ẩm thực Hà Nội.

Ngoài top 10, nhiều thức uống Việt Nam khác tiếp tục tạo dấu ấn tại các vị trí cao như Trà sen (12), Yaourt đá (23), Rượu táo mèo (26), Rượu cần (29), Rượu nếp cẩm (31)

Nhiều món càphê độc đáo khác như càphê muối, càphê cốt dừa cũng góp mặt trong bảng xếp hạng, thể hiện sự đa dạng và sức sáng tạo của văn hóa đồ uống Việt.

Vị trí số 1 trong danh sách 62 món đồ uống ngon nhất khu vực là trà sữa đỏ Thái Lan; xếp thứ hai là càphê trắng Ipoh, Malaysia.

Trong nhiều năm qua, càphê Việt Nam liên tục được vinh danh và khen ngợi trên hàng loạt báo chí quốc tế uy tín.

Trước đó, năm 2023, Taste Alas cũng đã xếp hạng càphê sữa đá Việt Nam đứng thứ 2 trong top 10 thức uống càphê được đánh giá cao nhất thế giới.

Năm 2022, tạp chí du lịch Canada The Travel đã nêu những quốc gia có càphê ngon nhất thế giới, trong đó càphê Việt Nam được nhắc đến đầu tiên.

Năm 2020, trong một bài viết trên CNN "Why the world is waking up to Vietnamese coffee" (Vì sao thế giới thức tỉnh với càphê Việt)", càphê Việt Nam được giới thiệu như một thức uống phổ biến với nhiều cách pha chế khác nhau.

The New York Times cũng đăng bài báo với tựa đề "In Vietnam, Coffee Culture Brims With New Energy" ("Tại Việt Nam, văn hóa cà phê tràn đầy năng lượng mới") vào tháng 3/2020, đánh giá càphê Việt Nam đang trở thành một thương hiệu quốc gia với những hương vị đa dạng và độc đáo.

Không những vậy, càphê phin, càphê sữa đá đặc sắc của Việt Nam cũng luôn là thức uống được các chính khách quốc tế, nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Mỹ Obama, các ngôi sao nổi tiếng thế giới dành lời khen và mong đợi thưởng thức khi đến Việt Nam.

Thu hoạch càphê ở Đắk Lắk. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Càphê du nhập vào Việt Nam từ năm 1857, do các nhà truyền giáo Pháp mang đến và trồng thử nghiệm ở miền Bắc (Ninh Bình, Thanh Hóa) với giống Arabica, nhưng không thành công, sau đó được đưa xuống Tây Nguyên (Đắk Lắk) và phát triển mạnh mẽ nhờ khí hậu thổ nhưỡng lý tưởng, đặc biệt là giống Robusta, biến Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu càphê thế giới.

HIện cây càphê đã trở thành một trong những loại cây công nghiệp chủ lực, mang tính chiến lược, với diện tích khoảng 680.000ha trải dài khắp cả nước.

Dù là một thức uống du nhập, càphê Việt theo thời gian đã hình thành phong cách rất riêng, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với các phong cách châu Âu.

Hương vị đặc trưng này đến từ sự đa dạng của giống cây, đặc tính đất đai, khí hậu, lượng mưa, ánh nắng và cả độ cao nơi cây phát triển. Hiện nay, càphê Việt Nam được dùng để pha chế nhiều thức uống phong phú, độc đáo với hương thơm quyến rũ, trong đó nổi bật là nguồn nguyên liệu Robusta Buôn Ma Thuột - loại càphê rang đậm, chua nhẹ, có độ sánh và giàu hương vị.

Chính Robusta đậm đà này đã góp phần quan trọng đưa càphê Việt vươn ra thế giới.

Những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một trong những quốc gia chủ lực trong xuất khẩu càphê, với những số liệu tăng trưởng ấn tượng.

Lũy kế từ đầu năm đến 15/11/2025, xuất khẩu càphê đạt gần 1,35 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD - tăng 14,6% về lượng và 62,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024./.

