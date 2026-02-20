6 lợi ích của hạt cần tây có thể khiến bạn bất ngờ

Cần tây là loại rau quen thuộc, nhưng giá trị của loài cây này không chỉ nằm ở phần thân. Hạt cần tây tuy ít được sử dụng hơn, song vẫn giàu dinh dưỡng và mang hương vị đặc trưng.

Hạt cần tây có kích thước nhỏ, màu nâu nhạt, mùi thơm thảo mộc, vị ấm và hơi đắng. Trong y học phương Đông, hạt cần tây đã được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh như viêm phế quản, rối loạn da và cúm.

Ngày nay, hạt cần tây chủ yếu được dùng như một loại gia vị, đồng thời cũng có mặt dưới dạng thực phẩm bổ sung. Dù nhỏ bé, hạt cần tây lại có giá trị dinh dưỡng đáng kể và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật của hạt cần tây:

Giàu dưỡng chất thiết yếu

Hạt cần tây chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, mangan và sắt. Chỉ một thìa hạt cần tây cung cấp lượng đáng kể các vi chất cần thiết, trong khi năng lượng thấp, khoảng 25 calo.

Thành phần dinh dưỡng cân đối giữa chất đạm, chất béo và carbohydrate khiến loại hạt này trở thành nguồn bổ sung lành mạnh trong chế độ ăn.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Canxi trong hạt cần tây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ chắc khỏe của xương. Khi cơ thể thiếu canxi kéo dài, mật độ khoáng xương có thể giảm, làm tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, hạt cần tây còn rất giàu mangan, khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành mô xương và sụn. Magiê và phốt pho trong hạt cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của các tế bào tạo xương.

Thúc đẩy tạo hồng cầu

Sắt là thành phần thiết yếu để sản xuất hồng cầu, giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Hạt cần tây là nguồn sắt thực vật dồi dào.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu sắt như hạt cần tây có thể giúp giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt khi kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thu.

Hạt cần tây chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, mangan và sắt. Chỉ một thìa hạt cần tây cung cấp lượng đáng kể các vi chất cần thiết, trong khi năng lượng thấp, khoảng 25 calo. (Nguồn: Herbalreality)

Có lợi cho kiểm soát đường huyết

Magiê trong hạt cần tây đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Duy trì mức đường huyết ổn định giúp giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 và các bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu magiê có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Khả năng kháng khuẩn

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất hạt cần tây có thể ức chế một số loại vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Điều này gợi mở tiềm năng ứng dụng của hạt cần tây như một chất bảo quản thực phẩm tự nhiên, dù cần thêm nghiên cứu trên người để khẳng định hiệu quả.

Tính chống ôxy hóa

Hạt cần tây chứa polyphenol, hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Cách bổ sung hạt cần tây vào chế độ ăn

Hạt cần tây là loại gia vị linh hoạt, có thể dùng ở dạng nguyên hạt, xay nhỏ hoặc bột. Chúng thường được thêm vào súp, món rau, nước sốt trộn salad, món hầm, món nướng hoặc các món muối chua. Một số người còn dùng bột hạt cần tây pha trà bằng cách hãm với nước sôi trong khoảng 10 phút.

Lưu ý khi sử dụng

Ở liều lượng thông thường trong nấu ăn, hạt cần tây được xem là an toàn. Tuy nhiên, các dạng bổ sung cô đặc cần được thận trọng. Phụ nữ mang thai, người có đường huyết thấp, viêm thận cấp hoặc dị ứng với cần tây nên tránh sử dụng.

Hạt cần tây cũng có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy cần tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung./.

5 lợi ích sức khỏe khi bổ sung cần tây vào chế độ ăn Với chỉ khoảng 10 calo mỗi nhánh, cần tây từ lâu được xem là món ăn quen thuộc trong các chế độ giảm cân. Tuy nhiên, loại rau giòn, mát này còn mang lại nhiều lợi ích đáng ngạc nhiên.