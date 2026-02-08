Người dân ‘săn’ đặc sản vùng miền tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Được tổ chức vào thời điểm những ngày cận Tết Nguyên đán, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang trở thành điểm đến mua sắm sôi động của đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ mang đến không khí mua sắm rộn ràng chuẩn bị cho dịp Tết, Hội chợ là nơi hội tụ tinh hoa nông sản, ẩm thực của mọi miền đất nước.

Các mặt hàng được chế biến tiện lợi, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, làm quà của khách tham quan hội chợ.

Thông qua những gian hàng, những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hội chợ đã và đang trở thành cầu nối hiệu quả, giúp đặc sản vùng miền khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt trong năm mới.

Với quy mô tổ chức bài bản, gian hàng phong phú và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường mà còn mang đến một không gian mua sắm an toàn, tiện lợi cho người dân Thủ đô trước thềm Xuân Bính Ngọ./.