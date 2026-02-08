Xã hội

Người dân ‘săn’ đặc sản vùng miền tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã và đang trở thành cầu nối hiệu quả, giúp đặc sản vùng miền khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt trong năm mới.

Việt Anh

Được tổ chức vào thời điểm những ngày cận Tết Nguyên đán, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang trở thành điểm đến mua sắm sôi động của đông đảo người dân và du khách.

Không chỉ mang đến không khí mua sắm rộn ràng chuẩn bị cho dịp Tết, Hội chợ là nơi hội tụ tinh hoa nông sản, ẩm thực của mọi miền đất nước.

Các mặt hàng được chế biến tiện lợi, bảo đảm chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, làm quà của khách tham quan hội chợ.

Thông qua những gian hàng, những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hội chợ đã và đang trở thành cầu nối hiệu quả, giúp đặc sản vùng miền khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường, góp phần lan tỏa giá trị nông sản Việt trong năm mới.

Với quy mô tổ chức bài bản, gian hàng phong phú và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ, Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương mở rộng thị trường mà còn mang đến một không gian mua sắm an toàn, tiện lợi cho người dân Thủ đô trước thềm Xuân Bính Ngọ./.

#Hội chợ mùa Xuân #Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội #Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại VEC #Hội chợ mùa Xuân TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

HỘI CHỢ MÙA XUÂN 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân tiến hành thi công ép cọc tại dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Tăng tốc thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

Cảng hàng không Cà Mau có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh; giữ vai trò là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước.