Quảng Ngãi: Hỏa hoạn thiêu rụi một nhà rông của người Bahnar

Chiều 8/2, ông Lê Quang Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy rụi nhà Rông làng Kon Brăp Ju.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày. Ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ phần mái rồi lan rộng ra toàn bộ nhà rông.

Dù Ủy ban Nhân dân xã Kon Braih đã nhanh chóng huy động các lực lượng và người dân tại làng Kon Brăp Ju tiến hành các bước chữa cháy, song do nhà Rông được làm từ các vật liệu dễ cháy như tre, tranh, gỗ... đã khô, cộng với điều kiện thời tiết có gió to, nên ngọn lửa bốc cháy lan rộng và thiêu rụi toàn bộ nhà Rông.

Làng Kon Brăp Ju có 191 hộ, với gần 800 nhân khẩu, hơn 94% là dân tộc Bahnar. Ngôi nhà Rông của làng được giữ nguyên bản kiến trúc truyền thống và được xem là ngôi nhà Rông lớn nhất của dân tộc Bahnar ở tỉnh Quảng Ngãi.

Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã ảnh hưởng không nhỏ đến biểu tượng văn hóa của làng Kon Brăp Ju nói riêng, trong cộng đồng người Bahnar tại Quảng Ngãi nói chung.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

