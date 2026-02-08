Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn

Ngày 8/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu bất thường của một số cá nhân tổ chức kinh doanh mỹ phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, quảng cáo sản phẩm với hình ảnh, nhãn mác giống hàng chính hãng, giá bán thấp hơn thị trường để thu hút người mua, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng cao.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh đối với đường dây buôn bán mỹ phẩm giả nêu trên.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, phân công vai trò cụ thể từ khâu nhập hàng, lưu kho, quảng bá sản phẩm đến vận chuyển, giao hàng cho khách.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm nghi là nơi tập kết, kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố, gồm kho hàng trên đường số 8, phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội; cùng một nhà không số trên đường 53, phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền quản lý.

Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm Lê Thị Kim Tuyến (sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (sinh năm 1991, quê tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (sinh năm 1994, quê tỉnh Gia Lai) và Thái Vĩ Khương (sinh năm 1987, quê tỉnh Gia Lai).

Tang vật thu giữ là số lượng lớn mỹ phẩm giả, chủ yếu là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả, với giá trị tương đương hàng thật ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng và quyền khai thác thương mại hợp pháp của các nhãn hiệu, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Các sản phẩm mỹ phẩm giả không được kiểm định chất lượng, nếu sử dụng lâu dài có thể gây kích ứng, tổn thương da, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm sôi động dịp lễ, Tết, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm trên không gian mạng; chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phân phối bởi các cơ sở uy tín.

Đối với các cơ sở kinh doanh, gian hàng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, cam kết không buôn bán hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xác minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.

