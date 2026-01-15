Quảng Trị: Bắt giữ đường dây mua bán mỹ phẩm giả

Ngày 15/1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết đã thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hàng giả lớn; qua đó, thu giữ nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, qua quá trình điều tra vào ngày 13/1/2026, các lực lượng chức năng phá án đã triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1995) và Lê Hữu Minh (sinh năm 1993) đều trú phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, đối tượng Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái. Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả trên shopee.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

