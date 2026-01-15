Thế giới
Tổng thống Donald Trump yêu cầu NATO ủng hộ Mỹ "thâu tóm” Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Greenland có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời kêu gọi NATO đóng vai trò tích cực hơn trong các tính toán chiến lược của Washington.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump đòi NATO ủng hộ Mỹ "thâu tóm” Greenland

Kinh tế Pháp có nguy cơ rơi vào "vùng đỏ"

Hàn Quốc đặt mục tiêu lọt top 4 thế giới về xuất khẩu vũ khí

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
#Chính sách đối ngoại của Trump #Vai trò của NATO trong chiến lược Mỹ #Quan hệ Mỹ-Greenland #An ninh quốc gia Mỹ #Chuyển động quốc tế hàng ngày #Greenland #Thâu tóm Greenland