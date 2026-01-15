Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Đan Mạch tức tốc điều quân tăng cường tới Greenland sau động thái mới của Mỹ

Truyền thông Đan Mạch đưa tin một đơn vị tiền trạm của lực lượng vũ trang nước này đã tới Greenland. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra các tuyên bố về Greenland.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Đan Mạch tức tốc điều quân tăng cường tới Greenland sau động thái mới của Mỹ
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Đan Mạch điều quân tăng cường tới Greenland.

Châu Âu khẳng định lập trường ủng hộ Đan Mạch và Greenland.

Lầu Năm Góc đầu tư 1 tỷ USD mua động cơ tên lửa.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Đan Mạch #Đan Mạch Greenland #Hỗ trợ quốc tế cho Đan Mạch về Greenland #Quan hệ Mỹ - Greenland #Mỹ Greenland #Chính sách nợ Mỹ và vấn đề Greenland #Chính sách kiểm soát Greenland #Tình hình Greenland và NATO #Phản đối Mỹ tại Greenland #Hỗ trợ quốc tế về Greenland #mỹ giành greenland #Mỹ sáp nhập Greenland #cá mập Greenland #EU-Greenland #tan băng greenland #Đảo băng Greenland #Đảo Greenland

Podcast mới nhất