Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ Campuchia ổn định người dân phải di dời ở vùng biên giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây tuyên bố sẵn sàng cung cấp các vật tư viện trợ nhân đạo cho Campuchia nhằm hỗ trợ việc ổn định đời sống của người dân phải di dời tại các khu vực biên giới.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc hỗ trợ Campuchia ổn định người dân di dời vùng biên giới.

Anh, Đức ký thỏa thuận mua sắm chung pháo binh tự hành thế hệ mới.

Quốc tế phản ứng việc Israel công nhận Somaliland là quốc gia độc lập.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

