Thủ tướng Malaysia: Thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan-Campuchia tạo nền tảng ổn định

Thủ tướng Malaysia Anwar cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên Thái Lan-Campuchia phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit (phải) và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, ký thỏa thuận ngừng bắn tại trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong một phát biểu trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, có hiệu lực từ 12 giờ ngày 27/12 sau khi được đại diện của hai nước ký sáng nay.

Thủ tướng Anwar cho rằng quyết định ngừng giao tranh và giữ nguyên vị trí của hai bên phản ánh sự thận trọng và kiềm chế, nhưng trên hết là vì lợi ích của người dân.

Cũng theo nhà lãnh đạo Malaysia, Tuyên bố chung của cuộc họp Ủy ban Biên giới chung đặc biệt lần thứ 3 giữa Thái Lan và Campuchia ngày 26/12 đã đưa ra các biện pháp tích cực thiết thực như về Nhóm quan sát viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và việc liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan quốc phòng. Theo ông, những biện pháp này tạo cơ sở cho sự ổn định và ông hy vọng hai bên sẽ thực hiện một cách trung thực.

Cũng theo Thủ tướng Anwar, khi chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Philippines từ 0 giờ ngày 1/1/2026, Malaysia sẽ ủng hộ mọi nỗ lực để đảm bảo những cam kết giữa Thái Lan và Campuchia được thực hiện, cũng như ủng hộ vai trò và tầm ảnh hưởng của ASEAN với tư cách là một khu vực hòa bình.

Trước đó, hôm 22/12, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia đã tổ chức cuộc họp đặc biệt cả các bộ trưởng ngoại giao nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tăng cường xây dựng lòng tin và tạo không gian đối thoại giữa Thái Lan và Campuchia./.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Myanmar dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại thành phố Yangon

Tình hình ở Yangon đã ổn định lại nên việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm sẽ giúp cải thiện các vấn đề về kinh tế, xã hội và tôn giáo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn

Các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu vào khoảng 9h40 sáng 27/12 theo giờ địa phương tại một trạm kiểm soát biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

ASEAN - động lực mới của tăng trưởng toàn cầu

Để duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, ASEAN đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thực hiện những cải cách sâu rộng từ bên trong, nhằm chuyển dịch từ trạng thái “kiên cường” sang “bền vững.”