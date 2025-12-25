Indonesia đứng đầu thế giới về ngộ độc methanol, tỷ lệ tử vong hơn 30%

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm khi ghi nhận số ca ngộ độc methanol cao nhất thế giới và có tỷ lệ tử vong lên tới hơn 30%, thậm chí vượt 50% trong nhiều vụ việc nghiêm trọng.

Thông tin được đưa ra tại một hội thảo trực tuyến mới đây, với sự tham gia của các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều chuyên gia y tế quốc tế.

Các ý kiến đều nhấn mạnh tính cấp bách của việc phải xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp, trong đó đặc biệt quan trọng là bảo đảm có sẵn thuốc giải độc để giảm thiểu số ca tử vong có thể phòng tránh được.

Trong 20 năm qua, Indonesia cùng 12 quốc gia và vùng lãnh thổ khác tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã ghi nhận nhiều đợt ngộ độc methanol hàng loạt. Khu vực này bao phủ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á-Thái Bình Dương theo phân loại của WHO.

Tính từ năm 2015 đến nay, khu vực Tây Thái Bình Dương đã xảy ra 352 vụ ngộ độc methanol, ảnh hưởng tới hơn 5.100 người và khiến 1.571 người thiệt mạng, tương đương tỷ lệ tử vong 30,4%.

Đáng chú ý, Indonesia đứng đầu danh sách với hơn 300 vụ, ảnh hưởng 2.185 người và tỷ lệ tử vong lên tới 50,4%, mức “đặc biệt cao.” Campuchia xếp thứ hai, với hơn 1.300 người bị ảnh hưởng nhưng có tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều: khoảng 14,2%.

Theo bà Seungyun Kim, chuyên gia đánh giá rủi ro thuộc Chương trình Ứng phó khẩn cấp y tế của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Indonesia không chỉ dẫn đầu khu vực mà còn đứng đầu toàn cầu về số ca ngộ độc methanol.

Một trong những nguyên nhân chính là đặc thù xã hội. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, nơi việc tiêu thụ rượu bị hạn chế nghiêm ngặt và đồ uống có cồn hợp pháp chịu thuế rất cao. Hệ quả là nhiều người tìm đến rượu tự nấu hoặc rượu bán trên chợ đen rẻ tiền, tiềm ẩn nguy cơ chứa methanol.

Không chỉ riêng Indonesia, khu vực Đông Nam Á cũng đang đối mặt với nguy cơ tương tự.

Theo cơ sở dữ liệu toàn cầu của Tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF), giai đoạn 2015-2025 ghi nhận 179 vụ nghi ngờ ngộ độc methanol, ảnh hưởng tới hơn 4.200 người và gây ra trên 2.500 ca tử vong.

Ấn Độ thường là nước ghi nhận các vụ bùng phát lớn và nghiêm trọng, nhưng riêng năm 2025 thì Bangladesh lại là quốc gia có số vụ nghi ngờ ngộ độc cao nhất.

WHO cảnh báo ngộ độc methanol thường khởi phát triệu chứng nhanh, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, trong khi việc chẩn đoán sớm và tiếp cận thuốc giải độc tại nhiều nơi vẫn còn hạn chế.

Các chuyên gia cho biết bản thân chất methanol không gây say hay triệu chứng ngay lập tức. Chỉ khi chất này bị chuyển hóa thành axit formic trong cơ thể, các biểu hiện ngộ độc nặng mới xuất hiện, có thể dẫn tới mù lòa, suy đa tạng và tử vong.

Thuốc giải độc cho ngộ độc methanol là ethanol hoặc fomepizole, giúp ngăn chặn quá trình chuyển hóa nguy hiểm này.

Tuy nhiên, bác sỹ Knut Erik Hovda thuộc Đại học Oslo (Na Uy) cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là khả năng tiếp cận thuốc giải độc, đặc biệt tại các khu vực nghèo và xa trung tâm.

Theo ông, thuốc fomepizole rất hiệu quả nhưng chưa sẵn có ở nhiều nơi. Hiện ông đang cùng với các đồng nghiệp phối hợp với MSF triển khai chiến dịch mở rộng tiếp cận loại thuốc này với chi phí phù hợp.

Giới chuyên gia cảnh báo ngộ độc methanol là nguyên nhân tử vong hoàn toàn có thể phòng tránh, nếu như có chính sách kiểm soát rượu lậu, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường năng lực y tế khẩn cấp.

Với Indonesia, bài toán này không chỉ là vấn đề y tế, mà còn liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội và quản lý thị trường ngầm đang tồn tại dai dẳng./.

