Campuchia và Thái Lan nhóm họp Ủy ban Biên giới chung

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này Maly Socheata thông báo chiều 24/12, cuộc họp Ban Thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan đã bắt đầu tại cửa khẩu Prom-Pak Kard nằm giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Phái đoàn Campuchia do Tướng Nhem Boraden, Trưởng Ban Thư ký GBC Campuchia dẫn đầu, trong khi phái đoàn Thái Lan do Tướng Nuttapong Praokaew, Trưởng Ban Thư ký GBC Thái Lan dẫn đầu.

Cuộc họp Ban Thư ký GBC dự kiến diễn ra từ ngày 24-26/12, dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.

Tại cuộc họp, hai bên thảo luận và trao đổi văn kiện để chuẩn bị cho cuộc họp đặc biệt GBC lần thứ 3 sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 27/12 nhằm đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch và tìm giải pháp khôi phục ổn định giữa hai nước, cũng như tạo điều kiện cho việc nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Cuộc họp trên diễn ra 2 ngày sau khi Hội nghị bộ trưởng ngoại giao đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 22/12 tại Kuala Lumpur (Malaysia) nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 vừa qua.

Cùng ngày 24/12, Chính phủ Australia ra tuyên bố về xung đột Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên tham gia đàm phán thiện chí nhằm chấm dứt xung đột.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia khuyến khích hai bên tham gia đàm phán thiện chí trong cuộc họp Ủy ban Biên giới chung để đạt được một giải pháp lâu dài và hòa bình. Đồng thời, Australia hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của ASEAN, Malaysia và Mỹ nhằm hỗ trợ chấm dứt xung đột.

Tuyên bố bày tỏ quan ngại về các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan, việc sử dụng vũ khí hủy diệt hạng nặng và tác động nhân đạo ngày càng tăng mà xung đột gây ra cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, Chính phủ Australia gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình đã mất người thân, đồng thời kêu gọi chính phủ hai nước đảm bảo an toàn cho thường dân, cơ sở hạ tầng dân sự và di sản văn hóa.

Tuyên bố hối thúc cả hai bên tuân thủ nghiêm túc các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, giảm leo thang căng thẳng, thực hiện các bước nhanh chóng và hiệu quả để chấm dứt các hành động thù địch, bao gồm cả việc thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur./.

