Hàn Quốc kêu gọi Campuchia-Thái Lan giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiến hành đối thoại để chấm dứt các cuộc xung đột biên giới.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Park Il, cho biết Seoul đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho khu vực khi tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao bàn về tình hình hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết tình hình thông qua đối thoại trong thời gian sớm nhất có thể.

Tại cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu ASEAN diễn ra hôm 22/12, Campuchia và Thái Lan đã đồng ý tổ chức các buổi làm việc giữa các quan chức quốc phòng để thảo luận về việc khôi phục lệnh ngừng bắn. Đây được xem là bước đi quan trọng để ngăn chặn xung đột và ổn định lại tình hình.

Trước đó hồi tháng Bảy, ASEAN và Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, sau đó được củng cố bằng cam kết tăng cường tại Malaysia hồi tháng 10 trước sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump.

Theo thỏa thuận, Campuchia và Thái Lan cam kết rà phá bom mìn, rút quân và vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới chung. Tuy nhiên sau đó, xung đột vẫn tiếp diễn và hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận./.

