Pháp ban bố tình trạng báo động đỏ về lũ lụt tại miền Nam

Lũ đã gây thiệt hại đáng kể về hạ tầng và sinh hoạt, khiến 1.000 hộ gia đình bị mất điện, 100 người đã phải sơ tán khẩn cấp, chủ yếu ở các khu vực ven sông và vùng trũng thấp có nguy cơ bị ngập sâu.

Chính phủ Pháp ngày 22/12 đã ban bố tình trạng báo động đỏ về nguy cơ lũ lụt - mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống Vigicrues, do mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông dâng nhanh và có nguy cơ tràn bờ nghiêm trọng.

Cảnh báo đỏ được áp dụng chủ yếu đối với đoạn sông Hérault từ Pouzols đến Agde, nơi các dòng chảy được ghi nhận tăng mạnh trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Ở các khu vực hạ lưu khác, tình trạng báo động cam vẫn được duy trì, trong khi toàn bộ tỉnh Hérault đồng thời nằm trong diện cảnh báo cam về mưa và lũ lụt.

Đợt thời tiết xấu này không chỉ ảnh hưởng riêng Hérault mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh miền Nam nước Pháp.

5 tỉnh khác gồm Haute-Corse, Var, Lozère, Aveyron và Tarn đã được đặt trong tình trạng báo động cam về lũ lụt. Riêng Aveyron và Tarn còn phải đối mặt thêm với cảnh báo tuyết và băng giá, làm gia tăng rủi ro cho giao thông và sinh hoạt dân cư ở các khu vực đồi núi và cao nguyên.