Việt Nam ủng hộ giải pháp lâu dài cho tình hình Campuchia và Thái Lan

Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 22/12, các ngoại trưởng ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về căng thẳng kéo dài, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại về vật chất và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan và đặc biệt là tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Việt Nam, đánh giá cao việc Malaysia kịp thời triệu tập cuộc họp nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp lâu dài, vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Việt Nam ủng hộ vai trò lãnh đạo chủ động, nhất quán và hiệu quả của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần đoàn kết, hành động tập thể và có trách nhiệm của ASEAN.

Việt Nam hoan nghênh thiện chí của Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á , mong muốn hai bên sớm đạt thoả thuận ngừng bắn.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy các sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp trong ASEAN, trong đó có việc phát huy vai trò các cơ chế trung gian, hoà giải ASEAN hiện có, giúp Campuchia và Thái Lan sớm khôi phục hòa bình, ổn định quan hệ.

Tại họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hassan cho biết, Malaysia đã báo cáo những nỗ lực của Thủ tướng Anwar Ibrahim trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 nhằm khuyến khích chấm dứt xung đột. Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã chia sẻ quan ngại sâu sắc về những căng thẳng kéo dài, nhấn mạnh hai nước cần kiềm chế tối đa, ngay lập tức có các bước đi để chấm dứt xung đột, thực hiện ngừng bắn và tạo điều kiện để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Các Bộ trưởng khuyến khích Campuchia và Thái Lan tiếp tục sử dụng các cơ chế song phương, đồng thời tận dụng hiệu quả các nỗ lực trung gian, thiện chí của Chủ tịch ASEAN và sự tham gia, hỗ trợ của các nước thành viên ASEAN và các đối tác nhằm hướng tới giải pháp lâu dài cho hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của ASEAN.

Kết thúc Hội nghị, Malaysia ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về nội dung trao đổi tại Hội nghị trong đó ghi nhận Campuchia và Thái Lan nối lại thảo luận ngừng bắn và sẽ nhóm họp Ủy ban biên giới chung vào ngày 24/12/2025./.