Nơi hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước của toàn dân tộc

Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng.

Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng để tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/12.

Tại phiên họp, Hội đồng cũng đã xem xét cho chủ trương về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,” “Anh hùng Lao động” cho các tập thể, cá nhân để tôn vinh tại Đại hội.

Phiên họp đánh giá đến nay công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI về cơ bản được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo yêu cầu đề ra./.